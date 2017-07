Verbrechen an Ureinwohnern Australiens gestohlene Kinder

Luke Morcom war erst wenige Tage alt, als man ihn seinen Eltern entriss und in eine christliche Mission steckte. Die Sprache seiner Vorfahren lernte er nie, seine Verwandten sind ihm bis heute fremd. Sein Leben hätte ein anderes sein sollen.

So wie ihm ging es vielen anderen der "Gestohlenen Generationen". Zwischen 1910 und 1970 nahm die australische Regierung Tausende Kinder aus ihren Familien, um sie umzuerziehen. Häufig gewaltsam. Die Jungen und Mädchen - zum Großteil halb Aborigine, halb Europäer - sollten lernen, sich der weißen Gesellschaft anzupassen, wie sie zu denken und zu handeln. Sie wurden in Erziehungsanstalten, Pflegefamilien, Waisenhäuser und Missionsschulen gebracht. Verstreut über das Land, verloren sie nicht nur ihre Familien, sondern auch Heimat und Kultur.

In seiner Fotoserie "Generations stolen" zeigt Matthew Sherwood Porträts dieser Menschen: "Ich wollte ihre Geschichten und die Gesichter festhalten, damit sie zumindest nicht vergessen werden." Die Betroffenen sind mittlerweile Erwachsene, doch die Erlebnisse ihrer Kindheit und Jugend haben sie tief geprägt.

Sherwood hält den Moment fotografisch fest, in dem sie sich an das Vergangene erinnern: an Schläge, schamvolle Berührungen und schwere körperliche Arbeit. "Ich wollte versuchen, die Emotionen einzufangen, während sie mir ihre Geschichte erzählten", sagt Sherwood. "Obwohl es für viele schwer war, über ihre erlittenen Misshandlungen zu sprechen, waren sie doch alle begierig darauf, ihre Geschichte weiterzugeben."

Die Menschen, die Sherwood fotografiert hat, stammen aus dem Northern Territory, dem Bundestaat mit dem größten Anteil an Ureinwohnern. Doch dasselbe Elend passierte auch in anderen Teilen des Landes. Genaue Zahlen Betroffener gibt es nicht. Die australische Menschrechtskommission spricht 1997 in ihrem Bericht "Bringing them home" von rund 10 bis 30 Prozent aller Kinder indigener Australier in dieser Zeit.

Als Erwachsene blieben die Gestohlenen sich selbst überlassen - oft ohne Bildung. Manche von ihnen fanden zu ihren Wurzeln zurück. Vielen blieb aber die Welt ihrer Vorfahren verschlossen, sie sahen ihre Familien nie wieder.

Heute fühlen sich die meisten weder in der einen noch in der anderen Welt zu Hause; sie kämpfen mit ihrer Identität. Experten sind der Ansicht, dass diese Erlebnisse auch zu Problemen wie der hohen Verbreitung von Alkoholabhängigkeit oder Arbeitslosigkeit bei den australischen Ureinwohnern beigetragen haben. "Obwohl die Ereignisse vor langer Zeit geschehen sind, ist der Schmerz noch immer unverarbeitet und die Probleme sind ungelöst. Es ist wichtig, die Regierung daran zu erinnern, die Opfer zu entschädigen", sagt Sherwood.

Erstmalig wurde 2007 einem Kind der "Gestohlenen Generationen" eine Wiedergutmachung zugesprochen, doch viele Opfer warten noch immer vergeblich darauf. Am 13. Februar 2008 entschuldigte sich der damalige australische Premierminister Kevin Rudd öffentlich bei den australischen Ureinwohnern und Torres-Strait-Insulanern für das Unrecht, das ihnen widerfahren ist - vor allem auch bei den gestohlenen Kindern. Für viele kam diese Geste zu spät.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Fotografen.