In Mali gestrandet: Maus hält Air-France-Maschine zwei Tage am Boden

Air-France-Jet in Paris

Wegen einer Maus an Bord hat eine Maschine der Fluggesellschaft Air France zwei Tage lang im westafrikanischen Mali festgesessen. Der Nager habe den geplanten Abflug des Flugzeugs von Bamako nach Paris in der Nacht zum Samstag verhindert, teilte Air France mit.

Die Maus konnte demnach erst nach vielen Stunden aus der Maschine entfernt werden. Doch da die Besatzung da bereits ihren zulässigen Höchstaufenthalt an Bord erreicht hatte und sich ausruhen musste, blieb der Flieger am Boden. Ersatzpersonal gab es in Bamako keines - der Flug musste auf den späten Sonntagabend verschoben werden.

Air France zufolge wurden die Passagiere in Hotels untergebracht und sollen entschädigt werden. Die Fluggesellschaft bedauerte die 48-stündige Verzögerung. Die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung hätten Vorrang.