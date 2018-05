After-Party im Fogmore House Die Sause nach der Megha-Hochzeit

Am Abend wollten die Frischvermählten ihre Ruhe haben. Zumindest vergleichsweise. Verständlich nach einer Hochzeit unter den Augen der Weltpresse und Zehntausenden Schaulustigen. Das ist auch genau der Grund, warum der britische Boulevard sämtliche zur Verfügungen stehenden Informanten und Hofschranzen ausgequetscht hat, um zu erfahren, wie denn nun Meghan und ihr Harry wirklich gefeiert haben, nachdem der offizielle Teil der Megha-Hochzeit vorüber war.

Zunächst die Fakten: Als Harry seine Braut in einem schicken Jaguar-Cabrio davonfuhr - vorbildlich mit Elektromotor und interessanterweise kein Rechtslenker - ging es nach Frogmore House. Das Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor stammt aus dem 17. Jahrhundert. Hierhin lud Prinz Charles, der Vater des Bräutigams, die Auserwählten der Auserwählten, zum gemütlichen Teil des Abends im kleinen Kreis (200 Personen). Die Veranstaltung zahlt der Thronfolger aus seiner privaten Schatulle.

Anders als die Brautleute fuhren die Gäste allerdings nicht in englischen Zweisitzern zur Party. Für sie wurden Reisebusse bereitgestellt. Das zeigt ein Instagramvideo, das die Tennisspielerin Serena Williams gepostet hat. Darauf ist außerdem zu sehen, dass sie in weiser Voraussicht Turnschuhe unter ihrem Kleid trug. Denn, auch so viel ist bekannt, es wurde lange und laut.

Ein Beitrag geteilt von Serena Williams (@serenawilliams) am Mai 20, 2018 um 6:13 PDT

Wie beispielsweise die "Daily Mail" berichtet, wurde in der Nacht auf Sonntag laute Musik rund um die Location gehört. Um 23 Uhr gab es außerdem ein Feuerwerk. Angeblich der Schlusspunkt der Veranstaltung. Aber das ist nicht sicher.

Mit dabei waren neben Serena Williams und ihrem Mann Alexis Ohanian (und den Brautleuten und -eltern natürlich): Meghans Freundin und Schauspielerin Priyanka Chopra, ihr "Suits"-Kollege Patrick J. Adams samt Frau Troian Bellisario. Dafür gibt es ebenfalls Beweisfotos bei Instagram. Auch George und Amal Clooney waren mit von der Partie.

Die gegen 19 Uhr angelieferten Pizzen sind ebenfalls auf Bildern dokumentiert. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit waren die aber für das Personal. Denn bei dem Dinner (Start 19 Uhr) sollen leichte Canapés aus organischem Anbau (Sussex' neue Herzogin ist Bio-Fan) serviert worden sein. Bei den Getränken ist ebenfalls nicht so ganz sicher, was stimmt und was nicht. Die Rede ist von einem Ingwer-Rum-Cocktail "When Harry met Meghan" (zu Deutsch: "Als Harry Meghan traf") in roter Farbe - als Anspielung auf Harrys Haare.

Williams "dreckige" Trauzeugenrede

Die Clooneys verspäteten sich angeblich, weil George am Eingang erst einige Minuten neugierige Polizisten bespaßen musste. Das behauptet zumindest die "Daily Mail". Auch die Moderation des Abends durch den Late-Night-Talker James Cordon will die Zeitung von "Insidern" gesteckt bekommen haben.

Auf Hörensagen gehen auch die Berichte über Prinz Williams "dreckige" Trauzeugenrede zurück. Material genug dafür hätte es gegeben im Leben seines jüngeren Bruders, dem einstigen Sorgenkind des Buckingham Palace. Das ist kein Geheimnis. Auch dass die Braut eine Rede gehalten hat, steht fest. Das hat der Palast bestätigt. Als gesichert gelten kann auch, dass die Anekdoten ihres Schwagers sehr viel interessanter waren. Harrys Freunde Tom Inskip und Tom Van Straubenzee sollen ebenfalls über den Bräutigam und seine vielen Liebschaften gespottet haben.

"Kann irgendwer Klavierspielen?"

Der musikalische Part kam laut "Mail" von Sir Elton John. Zuvor hätte Harry grinsend in die Runde gefragt: "Kann irgendwer Klavier spielen?" Ein Medley der Hits "Your Song", "Tiny Dancer", "Circle Of Life" and "I'm Still Standing" war Berichten zufolge die Belohnung für den Scherzbold.

Unbekannt ist bislang, wo Herzog und Herzogin flittern werden. Offiziell bestätigt wurde allerdings, dass sie am 22. Mai schon wieder arbeiten müssen. Dann findet eine "70th Birthday Patronage Celebration" für Harrys Vater Charles statt. Offenbar eine Art Vorfeier, denn 70 wird der Thronfolger erst im November.