Medizinischer Eingriff bei First Lady Melania Trump im Krankenhaus

Wegen eines chirurgischen Eingriffs befindet sich Melania Trump im Krankenhaus. Grund sei ein "gutartiger Befund" an den Nieren. Die First Lady, heißt es aus dem Weißen Haus, bleibe noch in der Klinik, um sich auszuruhen.