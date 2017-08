USA Frau auf Krücken rettet gelähmte Tante aus brennendem Haus

In einer spektakulären Rettungsaktion hat eine Frau auf Krücken ihre gelähmte Tante aus einem brennenden Haus gerettet. Wie das US-Magazin "People" berichtet, war Tiffani Williams mit ihrer pflegebedürftigen Verwandten allein zu Hause in Memphis, im US-Bundesstaat Tennessee, als das Feuer ausbrach. Dank einer geistesgegenwärtigen Reaktion konnte sie sich und die ihre Tante in Sicherheit bringen.

Dem Bericht zufolge wurde Williams von starkem Rauchgeruch in ihrem Zimmer geweckt. Schnell war klar, dass sie und ihre Tante das Haus verlassen müssen. Da Williams erst kürzlich am Bein operiert wurde, ist die 35-Jährige auf Krücken angewiesen. "Ich begriff, dass ich meine Tante nicht einfach tragen konnte," sagte sie dem Magazin. Im letzten Moment sei ihr die rettende Idee gekommen.

Immer wieder hatte Williams ihren Kindern erklärt, dass sie ihre Tante im Notfall vorsichtig auf eine Decke legen und sie dann ziehen sollten. Da sie durch ihr verletztes Bein jedoch selbst stark eingeschränkt war, schaffte sie es nicht, ihre Tante mithilfe der Bettlacken auf den Boden zu transportieren. "Direkt über ihrem Kopf ist ein Fenster mit Vorhang. Ich griff danach und legte ihn auf den Boden. Auf einem Bein stehend habe ich meine Tante dann auf den Vorhang gezogen," schildert Williams die Aktion.

Mit Schmerzen im Bein habe sie ihre Tante zum Hauseingang geschoben - in letzter Minute. Dem Bericht zufolge explodierte in dem Moment, als die Frauen die rettende Tür erreicht hatten, eine Sauerstoffflasche im Schlafzimmer der Tante.

Als die Feuerwehr eintraf, konnten nur noch die Trümmer gelöscht werden. Auf Facebook hat Williams Bilder ihres ausgebrannten Hauses veröffentlicht.

Die Familie hat in dem Feuer ihren gesamten Besitz verloren. Das Schwerste sei es für Williams gewesen, ihren Kindern von dem Unglück zu berichten - vor allem weil ihre fünf Hunde den Brand nicht überlebt hatten. Im Internet wurde ein Fonds eingerichtet, der der Familie dabei helfen soll, ein neues Heim zu finden.