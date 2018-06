Nordrhein-Westfalen Mann rettet Kleinkind aus Fluss

In Meschede ist ein Junge ins kalte Wasser gestürzt und wurde und sofort von der Strömung mitgerissen: Ein 49-jähriger Mann erkannte die Notsituation und rettete das dreijährige Kind aus dem Fluss Henne.

Der syrische Flüchtling sei am Mittwochabend von einer etwa 2,50 Meter hohen Mauer in den Fluss gesprungen, um das Kind in Sicherheit zu bringen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich selbst leicht am Fuß verletzt.

Der Junge habe etwa 150 Meter hilflos im Fluss getrieben, bis der Mann ihn wieder ans Ufer brachte. Anwohner hätten das unterkühlte Kind in eine Decke gewickelt. Es kam in ein Krankenhaus.