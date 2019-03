Mesut Özil und seine Freundin Amine Gülse haben am Freitag offenbar den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Flughafen in Istanbul getroffen und ihn dabei zu ihrer Hochzeit im Sommer eingeladen. Erdogan soll sogar Ehrengast sein. Das berichtet die türkische Zeitung Hürriyet.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. pic.twitter.com/YZMzIQxQKE — AK Parti (@Akparti) 15. März 2019

Die Erdogan-Partei hatte kürzlich ein Bild bei Twitter gepostet, das Erdogan an der Seite von Özil und seiner Verlobten zeigt. Erdogan steht derzeit mitten im Wahlkampf, im März sind Kommunalwahlen in der Türkei.

Schon einmal hatten sich Erdogan und Özil öffentlichkeitswirksam zusammen fotografieren lassen. Im Mai 2018 war das, einen Tag vor der Nennung des vorläufigen deutschen WM-Aufgebots und wenige Wochen vor dem Beginn der Endrunde in Russland. Auch Ilkay Gündogan war damals auf dem Foto zu sehen.

Es folgte eine Diskussion, die Fragen berührte, die weit über den Sport hinausgingen. Plötzlich ging es auch um Integration und Rassismus. Während Gündogan twitterte, das gemeinsame Foto sei kein politisches Statement, sondern eine "Geste der Höflichkeit" gewesen, schwieg Özil lange. Beide Spieler standen anschließend im Mittelpunkt der Kritik.

"Der DFB respektiert und achtet selbstverständlich die besondere Situation unserer Spieler mit Migrationshintergrund. Aber der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden", twitterte etwa DFB-Präsident Reinhard Grindel. Und kritisierte, die Spieler hätten sich für Wahlkampfmanöver "missbrauchen lassen".

Bei der WM schied Deutschland nach der Vorrunde aus, Wochen später trat Özil dann aus der Nationalmannschaft zurück - und brach sein Schweigen. Es sei ihm nicht um Politik gegangen, sondern darum, Erdogan als Staatsoberhaupt des Landes seiner Familie zu respektieren.