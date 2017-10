metoo Zeit, mich zu ändern

Manchmal - ganz selten - begegnen wir etwas, das unseren Blick auf die Welt, unsere Gesellschaft, die Menschen um uns herum verändert. Bei mir war es ein Hashtag.

Harvey Weinstein ist überall. Seit zwei Wochen gibt es Berichte von Frauen, die beschreiben, wie er seine Macht nutzte, um sie sexuell zu belästigen. Und noch immer finden neue Schauspielerinnen den Mut, ihre verstörenden Erlebnisse mit dem Produzenten zu schildern. Was den Frauen da passiert ist, ist schrecklich - und sehr weit weg.

Jetzt nicht mehr.

Vergangene Woche tauchte #metoo - "ich auch" - in den sozialen Medien auf. Ein Hashtag, mit dem Frauen signalisieren können, dass auch sie schon sexualisierte Gewalt erlebt haben. Auch in meiner Timeline erschien #metoo. Ein Mal, zwei Mal. Es war mir nie in den Sinn gekommen, dass es Frauen in meinem Umfeld gibt, die davon betroffen sein könnten. Wie ignorant ich war. Schon bald waren es etliche Posts. #metoo, #metoo, #metoo. Frauen, die ich gut kenne. #metoo. Gute Freundinnen und liebe Bekannte. #metoo.

Auch ich bin ein Teil dieser Gewalt

Auch eine Frau aus dem Literaturbetrieb nutzte den Hashtag - und ich erschrak. Ich erinnerte mich daran, wie wir uns vor ungefähr einem Jahr bei einer Lesung getroffen hatten. Es gibt Abende, da bin ich nicht dafür gemacht, anderen Menschen zu begegnen. Das war so einer. Ich saß auf der Bühne und betrank mich maßlos, um es auszuhalten. Ich bin nicht stolz darauf und es ist keine Entschuldigung. Jedenfalls saßen wir später gemeinsam in einer Runde und ich machte einen geschmacklosen, sexistischen Witz in ihre Richtung. Ich weiß nicht mehr, wie er lautete. Ich weiß, dass er mich blöder dastehen ließ als sie. Und ich erinnere mich, dass ich ihn am liebsten sofort wieder ungeschehen gemacht hätte.

Als ich nun ihr #metoo sah, wurde mir klar: Auch ich bin ein Teil des Problems. Ich schrieb ihr eine E-Mail, in der ich mich entschuldigte und sagte, dieser Spruch tue mir bis heute leid - und dass ich aus der Sache gelernt hätte.

Sie schrieb zurück, dass sie sich daran gar nicht mehr erinnern könne. Und, dass der Zwischenfall auch wirklich zu vernachlässigen sei, bei all dem Hinterntätscheln, den Aufträgen, die man nur bekommt, wenn man auch eine Essenseinladung annimmt, den Fotos von Penissen, die Männer ihr geschickt hätten.

Wie ich mich verändern werde

Vielleicht hätte ich "Puh" denken können. Dass ich gar nicht so schlimm bin. Dass ich im Vergleich ja noch zu den Guten gehöre. Aber es geht hier nicht darum, blöde Witze mit handfesten sexuellen Übergriffen zu vergleichen und dann zu denken, dass man mit seinem Sexismus ja noch ganz gut dasteht.

Es existiert strukturelle Gewalt in unserer Gesellschaft. Eine offenbar alltägliche Gewalt gegen Frauen, die von Männern ausgeht. Das darf nicht sein. Ich erinnere mich an diese eine Situation und frage mich zugleich, wie oft ich ein Teil dieser Gewalt war, ohne es überhaupt zu bemerken. Und ich schäme mich dafür, wie lange ich das nicht erkannt habe.

Es gibt zu diesem Thema auch ein Hashtag, dem sich Männer anschließen können - #howIwillchange, wie ich mich ändern werde.

Zuerst dachte ich: Ich möchte bei meinen Äußerungen noch aufmerksamer, empathischer und selbstkritischer sein, was möglicherweise mitschwingen könnte.

Dann dachte ich: Nein. Das ist nicht genug. Es lässt zu viel Raum für Ausreden und Rechtfertigungen. Ich war betrunken, ich habe die Situation falsch eingeschätzt, das ist mir ja nur so rausgerutscht.

Jetzt ist mir klar, dass es viel einfacher ist: Ich will keinen sexistischen Mist mehr von mir geben.