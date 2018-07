Rassismus im Alltag #MeTwo

Unter #MeTwo teilen derzeit Tausende Twitter-Nutzer ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Deutschland. Erfinder des Hashtags und Initiator der Aktion ist Ali Can, der bereits vor knapp zwei Jahren eine "Hotline für besorgte Bürger" ins Leben rief.

"Wir brauchen sozusagen eine 'MeToo'-Debatte für Menschen mit Migrationshintergrund", erklärt der 24-Jährige in einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, seine #MeTwo-Idee. Auslöser der Aktion war die durch den Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft losgetretene Debatte über Rassismus.

Ali Can kämpft als Gründer der »Hotline für besorgte Bürger« gegen Vorurteile und Alltagsrassismus. Nun steht er hinter einem neuen Hashtag gegen die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund: #MeTwo

"Ich kritisiere Özil auch für das Foto mit Erdogan", sagt Can dem SPIEGEL. Vor der WM hatte Özil für ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan posiert.

Can sagt: Viele Freunde und auch er selbst hätten ähnliche Erfahrungen gemacht wie der Nationalspieler. Sie würden nur als Deutsche anerkannt, wenn sie keine Fehler machten. Zudem erlebten sie rassistische Beleidigungen und Diskriminierung - etwa in der Disco oder bei der Wohnungssuche.

#MeTwo sei deshalb ein Hashtag "gegen Diskriminierung von Minderheiten, aus dem sich eine konstruktive Wertedebatte entwickeln soll", sagt Can. Die englische Zahl zwei bedeutet dabei: "Es dürfen - kitschig gesagt - zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Weil ich mehr bin als nur eine Identität. Ich fühle mich in Deutschland zu Hause. Habe hier Freunde, gehe hier arbeiten. Gleichzeitig kann ich mich aber auch mit einer anderen Kultur oder einem anderen Land verbunden fühlen."

Innerhalb von zwei Tagen ist #MeTwo zu einem Trendthema auf Twitter geworden. Hier sind nur einige Beispiele für die geschilderten Erfahrungen:

Wenn du über Immoscout freie Wohnungen kontaktierst & einfach keine Antwort bekommst, aber die deutsche Freundin bei gleichen Angeboten sofort Antworten erhält. Nach Ehe & Namensänderung hat sie auch keine Antwort mehr bekommen.



Wohnung nur dank gezahlter Maklerprovision. #metwo — Oguz Yilmaz ‍♂️ (@oguz) 26. Juli 2018

„Ah, Du kommst aus Polen? Kennst Du schon den hier? Warum müssen Russen ein deutsches Auto zweimal klauen? Weil sie durch Polen durch müssen. Hahahaha. Lustich, ne?!“ Als Kind ca. 100 Mal erlebt. Meine beste Freundin kam aus Russland. #MeTwo — Katharina Nocun (@kattascha) 26. Juli 2018

Immer und immer wieder die Klassiker:

"Du bist aber gut integriert für eine Türkin."

"Du bist anders als die Anderen."

"Du sprichst voll gut Deutsch."

"Du trägst ja gar kein Kopftuch?!"

"Wurdest du nicht zwangsverheiratet?"

"Wie stehst du zu islamistischem Terror?" #MeTwo — Hatidsche Indsche (@HatinJuce) 26. Juli 2018

@MalcolmMusic ich saß als 14 jährige im ICE Hamburg-Bonn.Schaffner kam in mein Abteil schloss die Schiebetür und sagte zu mir er würde gerne mal etwas mit einer „Schwarzen“ anfangen denn er würde den „Eigengeruch“ schwarzer Frauen so lieben! Ich hatte unfassbare Angst #metwo — Y'akoto (@Yakotomusic) 26. Juli 2018

„Woher kommst du?“

„Aus Deutschland“

„Ja aber woher kommst du wirklich? China, Japan?“

„Aus Franken“

„Ja aber ursprünglich?“

„Laufer Krankenhaus“

„Aber deine Eltern!!!!“ #metwo — An (@missanphan) 26. Juli 2018

"Die Resonanz ist unglaublich", sagt Can, der im September ein "VielRespektZentrum" in Essen eröffnen will. "Es ist aber auch deprimierend, welch erschreckende Erlebnisse viele Menschen gemacht haben." Es gebe jedoch auch solidarische Reaktionen vieler Deutschstämmiger.