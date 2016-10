Ruinenstadt Teotihuacán Deutscher stirbt auf Pyramide in Mexiko

In der mexikanischen Ruinenstadt Teotihuacán ist ein Deutscher gestorben. Der 74-Jährige habe Herzprobleme gehabt und sei auf der Sonnenpyramide zusammengebrochen, heißt es in einer Mitteilung des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte (Inah). Die deutsche Botschaft in Mexiko sei eingeschaltet worden, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit.

Medienberichten zufolge hatte der Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau die 63 Meter hohe Pyramide bestiegen. Beim Aufstieg habe er sich bereits schlecht gefühlt, an der Spitze sei er dann zusammengebrochen, berichtete die Zeitung "El Universal". Die Sanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Teotihuacán ist eine der bedeutendsten Ausgrabungsstellen des Landes. Auf dem weitläufigen Gelände vor den Toren von Mexiko-Stadt ist neben der Sonnen- noch die Mondpyramide sowie der Tempel der Gefiederten Schlange zu sehen. Die Anlage wurde 1987 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt und zählt zu den wichtigsten Touristenattraktionen Mexikos.