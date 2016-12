Mexiko Zahlreiche Tote bei Explosionen auf Markt für Pyrotechnik

Bei einer Reihe von Explosionen auf einem Markt für Pyrotechnik rund 30 Kilometer nördlich der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt sind mindestens 26 Menschen gestorben. Das teilte die örtliche Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Laut der Bundespolizei sind mindestens 70 weitere Personen bei dem Unglück in der Ortschaft Tultepec im Bundesstaat México verletzt worden. Es handle sich um eine vorläufige Bilanz.

Auch der Leiter des örtlichen Zivilschutzes, Isidro Sánchez, sprach im Fernsehsender Foro TV von 27 Toten. Ein Sanitäter sagte dem Sender, bei dem Unglück auf dem Markt San Pablito hätten mindestens 15 Menschen schwere Verbrennungen erlitten, einige an bis zu 90 Prozent der Körperoberfläche.

"Mein Beileid für die Familien jener, die bei diesem Unglück ihr Leben verloren haben. Den Verletzten wünsche ich eine baldige Besserung", schrieb Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto auf Twitter. Dort und auf TV-Bildern war eine gewaltige Rauchwolke über der Ortschaft zu sehen.

Ein anderes Twitter-Video zeigt die Kettenreaktion an Explosionen. Der Markt ging komplett in Flammen auf, eine Reihe weiterer Detonationen erschütterte laut Medienberichten kurz darauf den Ort. Mehr als eine Stunde lang gingen Feuerwerkskörper in die Luft.

Este es uno de los videos que circulan en redes sociales sobre la explosión en el mercado de pirotecnia de Tultepec / @Siempre889 pic.twitter.com/jkwuTEXbkZ — Lalo González (@LaloGonzalezM) 20. Dezember 2016

Die Feuerwehr versuche, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, sagte der Leiter des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente. Auch Anwohner eilten zu Hilfe. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Soldaten evakuierten die Gebäude rund um den Markt, wie die Zeitung "Excelsior" berichtete. 35 Krankenwagen mit Sanitätern seien im Einsatz, teilte das Rote Kreuz mit.

Der Markt von San Pablito ist einer der größten Verkaufsorte für Raketen, Böller und Feuerwerk in Mexiko. Rund 300 Händler vertreiben dort ihre Waren. Nach Angaben der Verwaltung werden auf dem Markt 80 Prozent allen Feuerwerks in Mexiko verkauft. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Schon 2005 und 2006 waren auf dem Markt schwere Explosionen und Brände ausgebrochen.

In Mexiko zünden die Menschen das ganze Jahr über Feuerwerkskörper, bei religiösen Feiertagen, vor allem aber am Nationalfeiertag im September und an Weihnachten.