20-Millionen-Metropole Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko-Stadt

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

In Mexiko ist es erneut zu einem schweren Erdbeben gekommen. Die Erdstöße erreichten dem US-Erdbebeninstitut USGS zufolge eine Stärke von 7,1, die mexikanischen Behörden gaben die Stärke mit 6,8 an. Das Epizentrum des Bebens lag im zentralen Bundesstaat Puebla.

In mehrere Staaten gibt es bereits Todesopfer. Medienberichten zufolge sind im Bundesstaat Puebla, in dem das Epizentrum lag, fünf Menschen ums Leben gekommen. Laut dem Gouverneur des Bundestaats Morelos, westlich von Puebla, gibt es dort mindestens 42 Tote. Im ebenfalls benachbarten Bundestaat México, der die Hauptstadt umschließt, sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, wie der Gouverneur Alfredo del Mazo mitteilte. Die Situation ist aktuell noch sehr unübersichtlich. Es ist mit weiteren Todesopfern zu rechnen.

Auch in der etwa 120 Kilometer vom Epizentrum entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt waren die Auswirkungen zu spüren. Einwohner der 20-Millionen-Stadt liefen in Panik auf die Straße, über der Stadt waren stellenweise Rauch- oder Staubwolken zu sehen. Mehrere Gebäude sind mittlerweile eingestürzt.

people are terrified in Mexico right now another building collapses! hearing her say “dios mío” broke my heart pic.twitter.com/sDNNcW0hKp — rαúl (@fauxdeity) 19. September 2017

Laut unbestätigten Berichten des lokalen Radios ist eine unbestimmte Anzahl an Personen unter eingestürzten Gebäuden verschüttet. Über Todesopfer in der Hauptstadt wurde zunächst nichts bekannt. Es gab mehrere Meldungen über Feuer in Gebäuden, die durch austretendes Gas entstanden waren. Bürgermeister Miguel Angel Mancera bestätigte, dass eine unbestimmte Anzahl an Personen in brennenden Gebäuden gefangen sei.

Die Regierung hat die Menschen mittlerweile aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Der Katastrophenplan für Mexiko-Stadt ist aktiviert. Präsident Enrique Peña Nieto berief eine Sitzung des nationalen Notfallrats ein, "um die Situation zu bewerten und um Maßnahmen zu ergreifen", wie er bei Twitter mitteilte. Der Flugverkehr am Flughafen in Mexiko-Stadt wurde unterdessen ausgesetzt.

DPA Menschen auf den Straßen in Mexiko-Stadt

Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen in Mexiko umgekommen, dabei lag das Zentrum im Pazifik und war in Mexiko-Stadt längst nicht so stark zu spüren. Danach gab es weit über tausend Nachbeben.

Das neueste Beben fällt genau auf den Jahrestag des schlimmsten Erdbebens in der Geschichte Mexikos. Vor genau 32 Jahren waren fast 10.000 Menschen ums Leben gekommen, damals wurde Mexiko-Stadt stark getroffen.

Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen: Der Großteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu Erschütterungen an der Südküste.