Stärke 8 Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko - Tsunami-Warnung

Ein Erdbeben an der Südküste Mexikos hat das mittelamerikanische Land schwer erschüttert. Das Beben mit der Stärke 8 habe auch noch Häuser in der Hauptstadt Mexiko-City wanken lassen, teilte der geologische Dienst des US-Innenministeriums mit. Laut mexikanischer Zivilschutzbehörde handelt es sich in dem Land um das stärkste Beben seit 1985.

Das Beben sei vor der Küste des mexikanischen Bundesstaates Chiapas in einer Tiefe von 33 Kilometern registriert worden, teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum mit. Das Epizentrum liegt laut den US-Behörden 123 Kilometer südwestlich der Stadt Pijijiapan.

Ein Beben der Stärke 8 auf der Richterskala hat in der Regel Auswirkungen noch in Hunderten Kilometern vom Epizentrum entfernt. Es kommt weltweit im Schnitt nur einmal jährlich vor. Binnen der nächsten Stunden müsse mit Flutwellen an den Küsten mehrerer mittelamerikanischer Länder gerechnet werden.

Nach dem Beben flohen Menschen in Mexico City aus ihren Häusern, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters berichteten. "Ich war noch nirgendwo, wo sich die Erde so stark bewegt hat", sagte der 31-jährige Luis Carlos Briceno. "Als die Lichter ausgingen wusste ich nicht was zu tun ist, ich stürzte um." Das Erdbeben war auch in den Bundesstaaten Puebla, Veracruz und Guerrero zu spüren.

Tsunami-Warnungen gibt es für die Küsten der Länder Mexiko, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras und Ecuador. Der Energieversorger habe von Stromausfällen an mehreren Punkten in Mexiko-Stadt berichtet, twitterte der nationale Koordinator für Bevölkerungsschutz des Innenministeriums. Detaillierte Informationen zu Schäden oder Opfern gibt es bislang nicht.