Mike Pence Flugzeug mit Trumps Vize an Bord rutscht von Landebahn

Ein Flugzeug, das zur Wahlkampagne des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gehört, hat am LaGuardia Airport in New York eine unsanfte Landung hingelegt. An Bord waren unter anderem Trumps Vizekandidat Mike Pence und mehrere Journalisten. Es sei niemand verletzt worden, teilte das Wahlkampfteam mit.

Die Sender CNN und MSNBC berichteten live vom Flughafen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Pence im Regen bei dem Flugzeug steht und mit Polizisten und anderen Einsatzkräften spricht. Den Reportern sagte er, er habe Schlamm gegen die Scheibe im vorderen Teil der Maschine aufspritzen sehen.

"Die Landung war ziemlich hart", sagte CNN-Reporterin Elizabeth Landers, die an Bord der Maschine saß. Sie habe gefühlt, wie das Flugzeug von der Landebahn gerutscht sei.

CNN sprach zudem mit einer ehemaligen Generalinspekteurin des US-Verkehrsministeriums: Demnach habe die Maschine wohl aufgrund des Wetters keine gute Bodenhaftung bekommen. Zum Zeitpunkt der Landung hatte es in New York geregnet. Mehrere Krankenwagen fuhren zur Landebahn. Der Flughafen wurde vorübergehend gesperrt.

Trump hat sich laut seiner Sprecherin Stephanie Grisham rasch nach dem Befinden seines Vizes erkundigt. "Er ist froh, dass alle an Bord in Sicherheit sind", sagte sie.

Pence war auf dem Rückflug von einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Iowa. Vor dem verspäteten Abflug hatte er via Twitter noch ein Foto veröffentlicht, auf dem er neben der Maschine zu sehen ist. Eine geplante Spenden-Veranstaltung in New York sagte Pence nach dem Zwischenfall ab.