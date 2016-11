Planned Parenthood Spenden für Abtreibungen - im Namen von Abtreibungsgegner Mike Pence

Für Mike Pence sind Abtreibungen Teufelswerk. In seiner Amtszeit als Gouverneur des US-Bundesstaats Indiana hat er acht Gesetze gegen den vorzeitigen Schwangerschaftsabbruch auf den Weg gebracht.

Der 57-Jährige Republikaner, der demnächst als Vizepräsident von Donald Trump ins Weiße Haus einziehen wird, hat mit seiner Politik Frauenverbände erzürnt. Sie werfen ihm vor, in das Selbstbestimmungsrecht von Frauen einzugreifen.

imago/ ZUMA Press Proteste von Abtreibungsbefürwortern

Das hat den evangelikalen Christen aber anscheinend nie sonderlich gestört.

Eine neue Protestform geht ihm nun aber nahe - zumindest im wörtlichen Sinn: Im Büro des Politikers gehen Dankesschreiben ein - ausgerechnet von der Initiative "Planned Parenthood". Die Nonprofit-Organisation bietet in den USA in Hunderten Kliniken medizinische Dienste und Beratung an - unter anderem auch im Bereich Schwangerschaftsabbrüche.

"Wenn Planned Parenthood Beratungsdienste und HIV-Tests anbieten wollen, sollten sie nicht im Abtreibungsgeschäft tätig sein", hatte Pence dem Magazin "Politico" 2011 in einem Interview gesagt.

AP Planned-Parenthood-Vorsitzende Cecile Richards

Das sehen die Unterstützer von Planned Parenthood anders. Wie die Vorsitzende der Organisation, Cecile Richards, erklärte, haben seit der US-Wahl mindestens 20.000 Menschen im Namen von Mike Pence Geld an die Organisation gespendet. 12,5 Prozent der 160.000 Spender seit der Wahl von Donald Trump.

Für diese Spenden erhält Mike Pence in seinem Büro im State House von Indiana nun Post. Eine Aktion, die sich Unterstützer der Initiative im Netz ausgedacht haben - und die jetzt großen Anklang findet.

Done and done @ppact Ein von @amyschumer gepostetes Foto am 12. Nov 2016 um 11:39 Uhr

Auch Prominente wie Amy Schumer und Amber Tamblyn haben in Pences Namen gespendet. Popsängerin Katy Perry gab sogar 10.000 Dollar.

"Die Einwohner von Indiana haben verstanden, wie schlimm Pence für Frauen sein wird. Jetzt steht uns die Nation im Kampf gegen ihn bei", sagte die Vorsitzende von Planned Parenthood in Pence Heimatstaat Indiana.