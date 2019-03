Miss International Queen US-Amerikanerin ist schönste Transfrau

Seit 2004 wird in Thailand der Beauty-Contest "Miss International Queen" ausgerichtet, der die schönste Transfrau der Welt kürt. Zum ersten Mal hat mit der US-amerikanischen Kandidatin Jazell Barbie Royale nun eine Person of Color den Titel erringen können. Die Afroamerikanerin aus Florida setzte sich am Freitag in der Küstenstadt Pattaya gegen 19 Mitbewerberinnen durch, die unter anderem aus Brasilien, Peru und zahlreichen asiatischen Ländern kamen.

Die 31-Jährige, die sich in ihrer Heimat als HIV-Aktivistin engagiert, will ihren Status als Schönheitskönigin dazu nutzen, um über den HI-Virus aufzuklären und für Safe Sex und Aids-Tests zu werben. "Es gibt viele Menschen, die mitHIV leben, aber keine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen", sagte Royale auf der Bühne.

Ihren Sieg sieht Royale außerdem als Ermutigung für weitere schwarze oder dunkelhäutige Transfrauen, sich künftig ebenfalls bei der "Miss International Queen"-Wahl zu bewerben. Auf US-Präsident Donald Trump angesprochen, der in den USA aktuell versucht, Transgendermenschen am Dienst in der Armee zu hindern, sagte Royale: Wenn sie ihm eine Botschaft schicken solle, dann sei das: "Bitte kandidieren Sie nicht für eine weitere Amtszeit".

Im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern pflegt Thailand einen vergleichsweise offenen Umgang mit der LGBT-Gemeinde und Transgenderpersonen. Zwar ist gleichgeschlechtliche Ehe noch nicht legal, bei den Parlamentswahlen Ende März bewirbt sich mit der ehemaligen Sport-Promoterin Pauline Ngarmpring jedoch erstmals eine Transgenderkandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin.

Der "Miss International Queen"-Wettbewerb wird als willkommenes Forum für den asiatischen Raum betrachtet, Erfahrungen auszutauschen und globale Vernetzungen zu knüpfen. Motto der diesjährigen Gala war "World Equality" - Gleichberechtigung auf der ganzen Welt.