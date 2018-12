Die neue "Miss Universe" stammt von den Philippinen: Die 24-jährige Catriona Gray ist am Montag im Finale in Bangkok zur neuen Titelträgerin gekrönt worden. Ihre erste Stellvertreterin wurde Tamaryn Green (24) aus Südafrika. Auf dem dritten Platz landete die 19-jährige Venezolanerin Sthefany Gutiérrez. Insgesamt hatten es zehn nationale Schönheitsköniginnen aus aller Welt in die mehrstündige Endrunde geschafft.

Miss Universe 2018 is... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh — Miss Universe (@MissUniverse) 17. Dezember 2018

Unter den ursprünglich knapp hundert Kandidatinnen war auch die Spanierin Ángela Ponce - die vor 28 Jahren als Junge auf die Welt gekommen war. Erstmals in der Geschichte des Miss-Universe-Wettbewerbs trat damit eine Transfrau an. Bei einigen Wettbüros galt Miss Spanien sogar als größte Favoritin auf den Sieg (mehr zu Ponce - und der Kritik an ihrer Teilnahme - erfahren Sie hier). Ponce schaffte es dann allerdings nicht in die Runde der letzten zehn.

Gewinnerin Catriona Gray löst nun die Südafrikanerin Demi-Leigh Nel-Peters ab, die im Vorjahr zur Miss Universe gekürt worden war.