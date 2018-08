Missbrauch in Pennsylvania US-Bischöfe fordern Untersuchung durch Vatikan

Im Fall der Missbrauchsvorwürfe in Pennsylvania haben sich die US-amerikanischen Bischöfe zu Wort gemeldet. Sie fordern eine Untersuchung unter Führung des Vatikans, wie die Organisation der römisch-katholischen Bischöfe in den Vereinigten Staaten am Donnerstag mitteilte.

Der Aufruf kommt zwei Tage, nachdem Ermittlungsbehörden die Ergebnisse der größten Untersuchung über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in den USA veröffentlicht haben. Dabei stellte sich heraus, dass 301 Priester in den letzten 70 Jahren Minderjährige sexuell missbraucht hatten.

Die US-Bischöfe riefen den Vatikan nun dazu auf, die Vorwürfe gegen den ehemaligen Kardinal von Washington, Theodore McCarrick, der im letzten Monat zurückgetreten war, mit Unterstützung durch Laien-Ermittler zu prüfen.

"Was auch immer die Einzelheiten zu Erzbischof McCarrick oder den vielen Misshandlungen in Pennsylvania (oder anderswo) sein mögen, wir wissen bereits, dass eine Kernursache das Scheitern der bischöflichen Führung ist", sagte Kardinal Daniel DiNardo, der Präsident der katholischen Bischöfe der Vereinigten Staaten, in einer Erklärung.

Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen

Die Kirchein Pennsylvania habe die Täter meist jahrelang gedeckt, heißt es in dem Bericht der US-Ermittlungsbehörden. Auch deshalb könnten viele Vergehen nun nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Das Geschworenengremium forderte Gesetzesänderungen, um unter anderem eine Verjährung bei Kindesmissbrauch abzuschaffen.

Im Video: Mißbrauchsopfer brechen ihr Schweigen

Video CNN

Die Dunkelziffer der Opfer könnte deutlich höher liegen, glauben die Ermittler. Berichte von Kindern seien verlorenen gegangen, viele würden aus Angst immer noch schweigen. Doch Betroffene, die sich zu Wort melden, berichten von einem jahrzehntelangen Leiden, das nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihrer Familien massiv beeinflusste, wie der Sender CNN von der Pressekonferenz berichtete.

Das Leben unzähliger Menschen wurde durch den Missbrauch zerstört. Das Geschworenengremium berichtete, viele der Opfer seien schwer traumatisiert. Einige hätten Abhängigkeiten von Alkohol oder anderen Drogen entwickelt, manche begingen demnach Suizid.