Aktiver Mount Agung Bali ruft höchste Vulkan-Warnstufe aus

Nach mehreren Eruptionen des Vulkans Mount Agung auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali haben die Behörden am frühen Montagmorgen die höchste Alarmstufe ausgerufen. Gleichzeitig wurde eine Sperrzone im Umkreis von zehn Kilometern eingerichtet. Es seien kontinuierlich Erschütterungen zu spüren, sagte der Vulkanologe Gede Suantika.

Der Vulkan stößt seit einigen Tagen eine Rauch- und Aschewolke aus, am Sonntag erreichte diese eine Höhe von rund 6000 Metern. Im Krater trat Magma zutage, sagte der Sprecher der Zivilschutzbehörde, Sutopo Nugroho. "Explosive Eruptionen mit Flammen weisen darauf hin, dass ein Ausbruch bevorstehen könnte."

Der Flugverkehr ist nach wie vor beeinträchtigt, es kam zu Ausfällen und Verspätungen, Tausende Urlauber sitzen auf der Insel fest. Der internationale Flughafen auf Bali wurde für 24 Stunden geschlossen.

Video : Riesiger Rauchpilz sorgt für Flugausfälle

Video EMILIO KUZMA-FLOYD/EYES_OF_A_NOMAD/REUTERS

Schon Mitte September hatten alle Anzeichen auf einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch des rund 3000 Meter hohen Vulkans hingedeutet, auch damals wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Knapp 140.000 Menschen im Umkreis wurden daraufhin in Sicherheit gebracht. Ende Oktober nahm die Aktivität des Mount Agung wieder ab, die Warnstufe wurde auf das zweithöchste Level herabgesetzt. Viele Menschen kehrten in ihre Häuser zurück.

Vergangenen Dienstag nahm die Aktivität dann wieder zu. Die Behörden wiesen Anwohner in einem Umkreis von 7,5 Kilometern an, ihre Häuser zu verlassen - 25.000 Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht. Inzwischen wurde die Gefahrenzone auf einen Umkreis von 10 Kilometern vergrößert.

Mount Agung war zuletzt in den Jahren 1963 und 1964 ausgebrochen, mehr als 1200 Menschen kamen damals ums Leben.