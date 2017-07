Unfall in Bayern "Der Bus muss sofort in Flammen gestanden haben"

Der schnelle Überblick Das ist passiert: · Bei einem schweren Busunglück in Bayern sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte gehen von 18 Toten Bus aus. · Der Reisebus war am Montagmorgen auf der Autobahn 9 nahe Münchberg auf einen Lastwagen aufgefahren und fing Feuer. In dem Bus befanden sich 46 Passagiere und zwei Fahrer. 30 Menschen wurden teils schwer verletzt. · Bei der Reisegruppe handelt es sich um eine Gruppe älterer Männer und Frauen, die aus Sachsen stammt.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Unfallstelle des verunglückten Reisebusses auf der A9 besucht und von einem "schrecklichen Bild" gesprochen: "Zur Zeit werden da Leichenteile aus dem Bus geborgen. Der Bus ist vollkommen ausgebrannt, sodass nur vollkommen verbrannte Körper geborgen werden können", sagte er.

Um kurz nach 7 Uhr war ein Reisebus mit 48 Männern und Frauen in der Nähe von Münchheim in Bayern auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Daraufhin war ein schweres Feuer ausgebrochen. 30 Insassen zwischen 41 und 81 Jahren erlitten dabei teils schwere Verletzungen, die weiteren 18 haben den Unfall nach Einschätzungen der Polizei wohl nicht überlebt.

Elf mutmaßliche Todesopfer seien bisher aus dem Bus gebracht worden, sagte Dobrindt. Die Einsatzkräfte versuchen demnach, die sterblichen Überreste der weiteren sieben Personen aus dem Bus zu bergen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich bei einem Besuch am Unfallort bestürzt: "Unsere Gedanken sind bei den Opfern", sagte Herrmann. Noch seien nicht alle Angehörigen verständigt, da die Identifizierung der Opfer nicht abgeschlossen sei.

Mindestens zwei der insgesamt 48 Personen, die im Bus waren, schweben noch in Lebensgefahr. Der Unfallhergang ist noch nicht abschließend geklärt, die Ermittlungen dauern an. Geklärt werden müsse nun, so Herrmann, wie ein "vermeintlich leichter Auffahrunfall" solch schwere Folgen haben konnte.

Rettungsgasse bildet sich nur langsam

Klar ist jedoch, dass das extreme Feuer sehr schnell entstanden ist: "Die Hitzeentwicklung muss so groß gewesen sein, dass sich an dem Bus nichts Brennbares mehr befindet", sagte Dobrindt: "Der Bus muss sofort komplett in Flammen gestanden haben". Nur noch ein Metallgerippe existiere. Deshalb habe niemand mehr gerettet werden können. Rettungsarbeiten seien aufgrund der großen Hitze beim Annähern an den Bus kaum möglich gewesen.

Herrmann zufolge war die Feuerwehr zehn Minuten nach dem ersten Notruf vor Ort. Die Ankunft sei allerdings verzögert worden, weil sich eine Rettungsgasse nur langsam gebildet habe. Auf der Gegenfahrbahn hätten Autofahrer aus Neugierde außerdem das Tempo verringert: "Es steht auch ausdrücklich unter Strafe, sich als Gaffer zu betätigen und Rettungskräfte zu behindern", sagte Dobrindt.

Zwischenzeitlich seien 196 Polizisten und mehr als 150 Rettungskräfte gleichzeitig im Einsatz gewesen. Dobrindt und Herrmann bedankten sich bei den Rettungskräften: "Der Umgang mit verkohlten Leichen, das ist wahrlich keine leichte Arbeit", sagte Herrmann.