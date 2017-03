Tier macht Sachen Goldfische fressen Münchner Tümpel leer

Das Aquarium zu klein? Immer mehr Münchner setzen ihre Zierfische kurzerhand in der Natur aus. Die Stadtverwaltung warnt bereits vor einer Goldfisch-Plage.

Das Aussetzen der Aquarienfische sei verboten, denn innerhalb kurzer Zeit hätten die Zierfische die heimischen Amphibien in den Tümpeln verdrängt. "Der Goldfisch frisst alles, was sich an Kleinlebewesen im Tümpel befindet.", schreibt die Pressestelle der Stadt.

Selbst im Naturschutzgebiet Fröttmaninger Heide seien bereits Goldfische gefunden worden. Sie vermehrten sich rege und seien anpassungsfähig. "In kurzer Zeit bilden sie ganze Schwärme", warnt die Stadtverwaltung - auf Kosten anderer Teichbewohner. "Für unsere heimischen Amphibien bedeutet das schnell das Aus."

Statt die Goldfische in die Natur zu entlassen, weisen die Beamten Tierhalter selbst auf ungewöhnliche Methoden hin: In Internet-Foren würden Raubfische als Lösung gehandelt - sofern der heimische Gartenteich groß genug sei. Sonst müssten die Besitzer über Kleinanzeigen oder den Zoohandel Abnehmer finden. "Das Aussetzen in der freien Natur ist jedenfalls tabu."