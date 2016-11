Münchner S-Bahn Mann bei Übergriff schwer verletzt

Die Tat weckt Erinnerungen an den Fall Dominik Brunner: Ein 51 Jahre alter Mann ist bei einem Übergriff in der Münchner S-Bahn von einem jungen Fahrgast mit Schlägen und Tritten schwer verletzt worden. Ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger wurde zeitweise festgenommen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Der 51-Jährige hatte gemeinsam mit zwei anderen Männern vergeblich versucht, einen aggressiven jungen Mann zu beruhigen, der am Samstagabend in der S-Bahn herumgeschrien und andere Fahrgäste angepöbelt hatte. Unvermittelt habe der junge Mann dem 51-Jährigen dann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß

Als der Mann zu Boden ging, soll der Täter wiederholt mit dem Fuß gegen dessen Kopf getreten haben. Einer der anderen Männer habe den Schläger vom Opfer weggezogen, hieß es. Darauf sei der Täter beim nächsten Halt mit einer Begleiterin über die Gleise geflüchtet.

Der 51-Jährige wurde nach Angaben der Bundespolizei mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik gebracht. Er sollte noch am Wochenende operiert werden, hieß es.

Die Suche nach dem Täter blieb am Samstagabend zunächst erfolglos. Doch ein Augenzeuge gab einen wichtigen Hinweis, berichteten die Beamten. Daraufhin habe die Polizei einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen vorübergehend festgenommen, der sich bislang allerdings nicht zu den Vorwürfen geäußert habe. Der Jugendliche ist weiter auf freiem Fuß. Nähere Erkenntnisse erhofft sich die Polizei von der Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn sowie von weiteren Zeugenaussagen.