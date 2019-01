Viele graue und rosafarbene Streifen, einige rote und ein breiter roter Abschnitt: So sieht er aus, der "Bahn-Verspätungsschal", dessen Foto eine Twitter-Nutzerin verbreitet hat. Ihre Mutter sei Pendlerin im Münchner Umland und habe im vergangenen Jahr die Verspätungen auf den Fahrten zur und von der Arbeit mit verschiedenfarbiger Wolle festgehalten, schrieb die Frau.

Die Mutter habe pro Tag zwei Reihen gestrickt: Bei unter fünf Minuten Verspätung in grauer Wolle, bei fünf bis 30 Minuten in rosafarbener und bei einer Fahrt, die mehr als 30 Minuten länger dauerte als angekündigt, benutzte sie rote Fäden.

Meine Mutter ist Pendlerin im Münchner Umland. Und begeisterte Strickerin. 2018 hat sie einen "Bahn-Verspätungsschal" gestrickt. Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten. pic.twitter.com/PpGJiiU8AS — Sara Weber (@sara__weber) 6. Januar 2019

Für das Frühjahr 2018 zeige der Schal viel grau und rosa und damit Verspätungen bis zu 30 Minuten. Auf etwa zwei Dritteln der Länge ist ein breiter roter Abschnitt zu sehen: Dort habe die Mutter wegen Schienenersatzverkehrs in den Sommerferien etwa zwei Stunden pro Strecke gebraucht - sechseinhalb Wochen lang. Der Fahrtweg der Mutter dauere ohne Störungen in der Regel 40 Minuten.

Zum Jahresende wird das Muster bunter: Die vielen roten Balken seien Türstörungen, Weichenstörungen und Verspätungen vorausfahrender Züge geschuldet, so die Twitter-Nutzerin. Von sechs verstrickten Wollknäuel seien nur drei grau gewesen, in der Hälfte der Zeit habe die Mutter also mindestens fünf Minuten Verspätung auf ihrem Weg zur oder von der Arbeit gehabt.

Nicht nur Pendler beschweren sich über unpünktliche Züge der Bahn: Auch Fahrgäste im Fernverkehr stellen immer mehr Anträge auf Entschädigung nach Verspätungen. Im Juli hatte sich die Pünktlichkeit im Fernverkehr noch einmal verschlechtert: Nur 72,1 Prozent der Züge waren pünktlich - deutlich weniger als die Zielmarke von 80 Prozent. Damit kam etwa jeder vierte Zug zu spät.