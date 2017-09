Flaschensammeln am Hauptbahnhof München Wie Frau Leeb, 76, zur Straftäterin wurde

Anna Leeb wollte doch nur ihre Rente aufbessern. Die 76-Jährige sammelt Flaschen - das tat sie auch im Hauptbahnhof München. Damit beging sie laut der Hausordnung der Bahn Hausfriedensbruch. Deshalb ist Leeb nun vorbestraft und musste 2000 Euro Geldstrafe zahlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Leeb wegen des Flaschensammelns eine unangenehme Begegnung mit der Bahn hatte. Vor knapp zwei Jahren wurde sie schon einmal im Münchner Hauptbahnhof bei einer verbotenen Sammelaktion erwischt. Damals erteilte man ihr Hausverbot. Seit dem vergangenen Jahr durfte die Rentnerin das Gebäude allerdings wieder betreten.

So wie neulich, als Leeb wieder mit ihrem Rollator durch die Bahnhofshalle ging. Dabei steckte sie zwei leere Bierflaschen ein. Dies beobachteten zwei Mitarbeiter, die Neeb schon 2015 erwischt hatten. "Die haben mich aus dem Gebäude gebracht, an mir gezerrt und mir den Rollator weggenommen. Die Flaschen musste ich wegwerfen", schildert die Rentnerin den Vorfall am Telefon.

Es folgten eine Strafanzeige und die Geldstrafe. 2000 Euro zu zahlen traf Leeb härter als der Umstand, dass sie nun als vorbestraft gilt. "Die Vorstrafe macht mir nichts aus, ich bin ja schon alt", sagte Leeb. Aber das Geld fehle nun an anderer Stelle. "Ich muss beim Zahnarzt für neue Kronen mehrere hundert Euro bezahlen", sagt die Rentnerin. Wie sie das machen soll, weiß sie noch nicht genau.

Spendenaufruf und Petition

Von Leebs finanziellen Sorgen weiß auch Felix Kreuzer. Er ist der Vorstand der Straßenzeitung "Münchner Charity", die Leeb regelmäßig in der Innenstadt von München verkauft. Kreuzer hat einen Spendenaufruf für die Rentnerin gestartet. Bisher sind etwa 180 Euro eingegangen.

Leeb, die über zwanzig Jahre in einer Metzgerei und später in einer Pension gearbeitet hat, ist von der Aktion überwältigt. "Ich wusste ja nichts davon, dass Herr Kreuzer so etwas für mich geplant hat", sagt sie. In München sei die Resonanz auf ihre Geschichte groß. Seitdem eine Lokalzeitung über ihren Fall berichtet habe, steckten ihr fremde Leute auf der Straße Geld zu.

"Es gibt so liebe Menschen. Das ist ganz toll", sagte Leeb. Im Netz ist die Unterstützung für die Rentnerin noch größer. Auf der Plattform Change.org wurde eine Petition gestartet. Fast 40.000 Menschen unterstützen die Forderung nach Straffreiheit für die 76-Jährige.

Und auch die Deutsche Bahn zeigt sich dialogbereit. In den kommenden Tage wolle man das persönlich Gespräch mit der Rentnerin suchen, teilte ein Sprecher mit. Man bedauere, dass der Vorfall sich so zugespitzt habe. Dennoch müsse man sich im Bahnhofsgebäude an die Hausordnung halten.

Anna Leeb wird weiter Flaschen sammeln und die Straßenzeitung verkaufen, sieben Tage die Woche. Anstrengend findet sie das nicht. "Ich habe ja Zeit und vor die Tür gehe ich ja eh", sagt die Rentnerin. Außerdem gehe ihr 78 Jahre alter Mann ja auch immer noch arbeiten.