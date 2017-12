Mumbai Mindestens 15 Tote bei Brand in Restaurant

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude in der indischen Stadt Mumbai sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen wurden nach Angaben von Polizeichef S. Jaykumar verletzt; laut einem Arzt wurden 50 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert.

Medienberichten zufolge brach das Feuer gegen Mittag in einem Gebäudekomplex im Stadtzentrum aus. Es begann demnach in einem Restaurant im obersten Stock, nach rund einer halben Stunde habe das gesamte Gebäude in Flammen gestanden.

Fernsehbilder zeigten zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungskräften am Unglücksort. Das Feuer zu löschen habe mehr als fünf Stunden gedauert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Brandursache ist unklar.

Ein Besucher beschwerte sich nach Angaben eines TV-Senders über die schlechten Sicherheitsstandards. "Ich habe überhaupt keine Feuerlöscher gesehen", sagte er demnach. Seine Enkelin sei in dem Feuer gestorben. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen die Besitzer und den Manager des Lokals.