US-Bundesstaat New Jersey Schulbus kollidiert mit Laster - Tote und Verletzte

Bei der Kollision eines Schulbusses mit einem Kipplaster sind in den USA zwei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 40 weitere Personen verletzt worden. Der Schulbus krachte am Donnerstag auf einer Autobahn im Bundesstaat New Jersey mit dem Laster zusammen und stürzte auf die Seite, wie die Behörden mitteilten. Auf Bildern ist zu sehen, dass der untere sowie der vordere Teil des Busses abgetrennt wurden.

REUTERS

In dem Bus saßen den Angaben zufolge 45 Menschen - sieben Erwachsene und 38 Kinder. Sie waren auf dem Weg von der East Brook Middle School zu einem Schulausflug in die historische Stätte Waterloo Village.

Ein Schüler und ein Lehrer seien bei dem Unfall ums Leben gekommen, sagte der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy. 43 Menschen an Bord seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Einige von ihnen sind laut Murphy schwer verletzt und mussten operiert werden. Auch der Fahrer des Lasters wurde demnach ins Krankenhaus gebracht.

REUTERS/JAY FALTINGS Der am Unfall beteiligte Laster

Der Unfall ereignete sich auf dem Interstate Highway 80 in Mount Olive, rund 80 Kilometer westlich von New York. Die Unglücksursache ist bisher unklar.