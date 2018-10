US-Bundesstaat New York 20 Tote bei Unfall mit Stretch-Limousine

Bei einem schweren Unfall mit einer Stretch-Limousine sind bei Schoharie im US-Bundesstaat New York laut Polizei 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug sei laut der lokalen Zeitung "Times Union" in Albany mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Gruppe von Menschen vor einem Café gerast. Die Polizei machte keine Angaben zur Geschwindigkeit.

Laut Behörden seien zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Eines der beiden sei eine Gelände-Stretch-Limousine mit Hochzeitsgästen gewesen. Wie viele Unfallopfer in den Autos gesessen hätten und bei wie vielen es sich um Umstehende gehandelt habe, sei noch unklar. Ein Mitglied der Untersuchungen berichtete der"Associated Press", dass 18 der Opfer aus der Limousine und zwei aus der Passantengruppe stammen würden.

Der Parkplatz vor dem Café sei voller Menschen und geparkter Autos gewesen, als der Unfall passierte. Die Zeugin Linda Riley aus Schenectady berichtete, mehrere Leichen um ihr Auto verstreut gesehen zu haben. Verletzte seien per Helikopter in ein Krankenhaus in die Hauptstadt des Bundesstaats New Yorks, Albany, geflogen worden.

"Dies ist einer der größten Verluste, den wir seit langer, langer Zeit gesehen haben", sagte der Vorsitzende des Nationalen Verkehrssicherheitsrats, Robert Sumwalt. Es sei der tödlichste Unfall seit Februar 2009, als der Flug von Colgan Air 3407 in Buffalo, New York, abstürzte und 50 Menschen tötete.

DPA Rettungskräfte am Unfallort

Sicherheitsprobleme in Limousinen werden seit Jahren in den USA diskutiert. Ein Unfall auf Long Island im Juli 2015, bei dem vier Frauen auf einer Weingut-Tour getötet wurden, heizte die Debatte an. Zu Stretch-Limousinen umgebaute Fahrzeuge verfügen häufig nicht über Sicherheitsmaßnahmen wie Seitenairbags, verstärkte Überrollschutzbügel und begehbare Notausgänge. Limousinen, die in Fabriken gebaut werden, müssten strengere Sicherheitsvorschriften erfüllen.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo erklärte, sich für die schnellstmögliche Aufklärung des Falls einzusetzen: "Mein Herz ist gebrochen ob der 20 Menschen, die bei diesem fürchterlichen Unfall ums Leben kamen. Ich habe staatliche Stellen angewiesen, alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um bei dieser Untersuchung festzustellen, was zu dieser Tragödie geführt hat."