Rassistischer Vorfall in Manhattan "... und dann lasse ich sie aus meinem Land werfen"

In den Vereinigten Staaten sorgt ein Video für Aufsehen, in dem ein Mann eine rassistische Schimpftirade auf Angestellte eines New Yorker Restaurants niedergehen lässt. Der Vorfall wurde am vergangenen Dienstag von Emily Serrano mit einer Handykamera festgehalten, der Clip wird derzeit tausendfach geteilt - und kommentiert.

Der Mann im weißen Hemd spricht darin mit einem anderen Mann, der offenbar der Manager des Restaurants Fresh Kitchen in Manhattan ist. "Ihre Angestellten sprechen Spanisch mit ihren Kunden, dabei sollten sie Englisch sprechen." Jede Person, mit der er gesprochen habe, habe Spanisch geredet. Dann zeigt der Mann im Hemd auf umstehende Angestellte: "Er hat es gesprochen, er hat es gesprochen, sie spricht es. Das ist Amerika."

Der Mann wendet sich ab, im Gehen dreht er sich noch einmal um und droht damit, den Fall weiter zu verfolgen. "Ich vermute, dass sie keine Papiere haben", sagt er in Richtung der spanisch-sprechenden Angestellten. "Mein nächster Anruf gilt ICE, und dann lasse ich jeden einzelnen von ihnen aus meinem Land werfen." ICE ist die Abkürzung für United States Immigration and Customs Enforcement, die amerikanische Einwanderungsbehörde.

Der Mann wirft den Angestellten dann noch vor, auf seine Kosten in den USA zu leben; dafür sei es das Mindeste, dass sie Englisch redeten.

Man threatens to call ICE on people speaking Spanish in Manhattan restaurant. "Your staff is speaking Spanish to customers when they should be speaking English." https://t.co/7fgzU9FUcf pic.twitter.com/02TDvGQ9hI — ABC News (@ABC) 16. Mai 2018

Die Kritik an dem Verhalten des Mannes ist groß. US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei ihm um einen Anwalt mit eigener Kanzlei in New York. Auf seiner Homepage wirbt er unter anderem damit, dass er fließend Spanisch spreche. Die Kanzlei könne Anrufe in vier Sprachen annehmen.

Die Yelp-Seite der Kanzlei wurde in den vergangenen Tagen tausendfach bewertet, mit jeweils der schlechtesten Note. Der Anwalt wurde von mehreren Tabloid-Medienvertretern in New York aufgespürt und mit den Vorwürfen konfrontiert. Aufnahmen zeigen, wie er auf der Straße vor Reportern flüchtet. Zudem tauchen immer weitere Berichte auf, wonach der Mann bereits in der Vergangenheit an ähnlichen Aktionen beteiligt gewesen sein soll.

"Vice" berichtet beispielsweise, der Anwalt habe im April 2017 an einer Protestaktion gegen Einwanderer vor dem Trump-Tower teilgenommen, dabei trug er demnach einen Hut mit dem Trump-Slogan "Make America Great Again" und beschimpfte unter anderem einen Niederländer: Der habe sich gefälligst zu bedanken, ins Land gelassen worden zu sein. Ein anderes Video soll zeigen, wie der Anwalt im Oktober 2016 auf der Straße einen Mann als "hässlichen Ausländer" beschimpft und damit droht, die Polizei zu rufen (mehr dazu, dass US-Präsident Donald Trump erst vor Kurzem wieder einige Einwanderer als "Tiere" bezeichnet hat, können Sie hier nachlesen).

A lawyer caught on camera making vile racist threats to people in a New York restaurant -- simply for speaking Spanish in public. Turns out, he's done this kind of thing before. https://t.co/liRfzcoR9b https://t.co/py50zysIvc — CNN Tonight (@CNNTonight) 18. Mai 2018

Gegen den Anwalt wurde am Donnerstag offiziell Beschwerde eingereicht, wie die "Washington Post" berichtet. Die beiden US-Demokraten Adriano Espaillat und Ruben Diaz Jr schrieben demnach in einem Brief, sie werfen dem Mann Fehlverhalten vor, das nicht toleriert werden dürfe. Diaz forderte, der Mann solle suspendiert werden oder die Lizenz entzogen bekommen. Welche Konsequenzen aus der Beschwerde resultieren könnten, sei unklar, heißt es in dem Artikel.

Die Zeitung fragte eigenen Angaben zufolge bei ICE an, ob ein Hinweis auf die Restaurantmitarbeiter eingegangen sei. Dort habe man keine Auskunft erteilen wollen, aber allgemein gesamt: Die Hinweis-Telefonnummer solle nur für "rechtmäßige Berichte über mutmaßlich kriminelle Aktivitäten" genutzt werden und nicht "als ein Instrument zur Einschüchterung oder Belästigung".