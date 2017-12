Menschen in New York Morgens, 8.30 Uhr, vor der Grand Central Station

Selbst in der Großstadt kommt es vor, dass wir denselben Personen begegnen - zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Morgens in der U-Bahn sitzt die Geschäftsfrau, die auf ihrem Smartphone tippt. Beim Bäcker bestellt sich derselbe Handwerker wie schon letzte Woche seinen Kaffee ohne Milch. Kurz vor dem Büro kreuzt die junge Mutter mit ihrem Kinderwagen unseren Weg. Jeder hat seine morgendlichen Routinen.

Genau diesen spürte der dänische Fotograf Peter Funch von 2007 bis 2016 in New York nach: Er postierte sich immer wieder zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr an der Ecke 42. Straße und Vanderbilt Avenue am Ausgang der Grand Central Station und fotografierte Passanten. In den Sommermonaten war er wöchentlich dort. In seinem Bildband "42nd and Vanderbilt", herausgegeben von TBW Books, zeigt er Männer und Frauen, die er mindestens zwei Mal fotografierte.

Nachdem Funch zunächst relativ wahllos von Menschen Bilder gemacht hatte, schaute er sie am Computer an und versuchte, Gesichter wiederzuerkennen. Und er fand einige. Doch seine Auswahl bezog sich nicht nur auf die Personen selbst: "Mich interessierte dabei vor allem, gleiche kleine Gesten und Details zu finden." So wie die Serviette, die ein Mann auf zwei Fotos um seinen Plastikbecher gewickelt hatte.

Funch stellt die Fotos derselben Personen in seinem Buch nebeneinander, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser herauszustellen. Einige der Fotografierten tragen dieselbe Kleidung, trinken das gleiche Getränk oder haben einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Es kam auch vor, dass zwei Personen zufällig gemeinsam auf mehreren Fotos auftauchen: "Es war faszinierend, diese Beziehung zwischen Menschen zu sehen", sagt Funch.

Die Fotos lassen den Schluss zu, dass manche Leute über längere Zeit eine Routine verfolgen: Sie tragen ihre Tasche immer auf der rechten Seite, rauchen morgens eine Zigarette oder hören Musik. Der Fotograf sieht sein Projekt als soziale Studie: "In erster Linie zeigen meine Bilder tägliche Rituale von Menschen in einer Großstadt und lassen den Betrachter reflektieren, wie er sich selbst dazu positioniert."

Wer sind die Menschen an der Straßenecke in New York City? Diese Frage beantwortet Funch nicht - und kann es auch gar nicht. Er habe mit keinem je gesprochen, doch die Männer und Frauen hätten mit Sicherheit bemerkt, dass sie fotografiert wurden, sagt der Fotograf.

"Ich weiß, dass mein Projekt in Deutschland rechtlich eventuell nicht möglich gewesen wäre", sagt Funch. In den USA dürfen Fotos von in der Öffentlichkeit abgelichteten Personen jedoch veröffentlicht werden. "Das Gesetz verbietet nur, die Bilder für Werbezwecke zu verwenden. Doch im Fall meines Bildbandes werden sie als künstlerischer Ausdruck verstanden."

Es hätten sich schon Personen gemeldet, die sich auf Bildern seiner Website wiedererkannten, sagt der Fotograf. Mt der Veröffentlichung des Buches dürften es noch mehr werden.