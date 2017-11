Spanish Harlem in New York Das Viertel, das es so nicht mehr gibt

Nach und nach gewann Joseph Rodriguez das Vertrauen der Anwohner. Erst kam er ohne Kamera. Beim nächsten Mal brachte er sie mit, ließ aber den Finger vom Auslöser. Irgendwann wurde ihm gestattet, einzelne Fotos zu machen. Bild für Bild schuf Rodriguez ein Panorama von Spanish Harlem.

Drei Jahrzehnte später veröffentlicht der Verlag "PowerHouse Books" die Fotosammlung "Spanish Harlem: El Barrio in the 80s". Die Fotos, entstanden in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre, halten besondere Momente in der Geschichte eines besonderen Stadtviertels fest.

Nach dem ersten Weltkrieg ließen sich Einwanderer aus Puerto Rico in einzelnen Straßenzügen nordöstlich des New Yorker Central Parks nieder. Die Gemeinde wuchs durch einen zweiten Zuwanderungsschub in den Vierziger- und Fünfzigerjahren weiter. Die Gegend, die als Spanish Harlem bekannt geworden war, dehnte sich auch geografisch aus und umfasste bald ganz East Harlem.

Heute ist Spanish Harlem noch immer eines der wichtigsten Zentren der Latino-Kultur in den USA. Rund 120.000 Menschen leben in dem Stadtteil, der schlicht El Barrio genannt wird: das Viertel. Mehr als die Hälfte der Anwohner hat lateinamerikanische Wurzeln. In weiten Teilen hat El Barrio seinen ursprünglichen Charakter bewahrt.

Und doch hat sich seit jenen Jahren, in denen Joseph Rodriguez seine Fotos machte, viel verändert. Einerseits ist Spanish Harlem deutlich sicherer geworden. Die Zahl der Morde sank von 35 im Jahr 1990 auf fünf in 2015. Andererseits geistert das böse G-Wort, Gentrifizierung, inzwischen immer mehr durch El Barrio. Entwickler bauen Luxusimmobilien in der Gegend. Auf dem irrsinnigen New Yorker Immobilienmarkt gilt Spanish Harlem als eine der "Next Hot Neighborhoods".

Sichere Straßen und Luxusimmobilien - der Kontrast zu jenem Spanish Harlem, das Joseph Rodriguez festgehalten hat, könnte kaum größer sein. Verlassene Gebäude, Kriminalität und Drogensucht prägten damals das Bild, aber auch: Bewohner, die dem Elend trotzen.

Joseph Rodriguez zeigt die ganze Bandbreite: von Schülerinnen im Bibelunterricht über Bands und Breakdancer bis hin zu Drogenabhängigen auf der Straße. In einem Viertel, das im Wandel begriffen ist, halten seine Fotos eine Epoche fest, rau und unsentimental, zugleich intim und voller Zuneigung.