Styling für die Westminster-Hundeshow Waschen, legen, bellen

Für die Westminster Kennel Club Dog Show treffen sich wieder Tausende Züchter und Hundehalter aus der ganzen Welt in New York - neben der besten Show geht es, natürlich, ums Aussehen der Tiere. Und damit die Vierbeiner bei dem Wettbewerb, der 2017 bereits das 141. Mal stattfindet, frisch gefönt und makellos daherkommen, sparen Hundebesitzer nicht an Bürsten und Wässerchen. Am morgigen Valentinstag sollen ihre Lieblinge prämiert werden.

2016 hatte sich ein braun-weißer Jagdhund namens CJ - ein dreijähriger Deutsch-Kurzhaar-Rüde - als bestes Showtalent durchsetzen können. Damit gewann zum dritten Mal nach 1974 und 2005 ein Hund dieser Rasse bei der Veranstaltung. Für CJs Halter bedeutete das: TV-Sendungen und Autogrammstunden noch und nöcher.

Die Show, das wusste die "New York Times" schon 1877, ist "ein so großer Erfolg, dass Schlangen von Menschen die Straßen verstopften". Wer 2017 gewinnt, steht noch aus - doch für das richtige Styling schuften Hunde und Herrchen bereits jetzt. Seit Montag laufen die ersten Wettbewerbe.