Feuer in New York Kind soll tödlichen Brand ausgelöst haben

Für die tödlichste Brandkatastrophe seit einem Vierteljahrhundert in New York soll ein Junge verantwortlich sein. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Kind in einer Wohnung im Erdgeschoss am Herd gespielt und so den Brand verursacht.

Zwölf Menschen kamen bei dem Feuer in dem fünfgeschossigen Wohnhaus am Donnerstagabend Ortszeit ums Leben. Vier sind noch in Lebensgefahr. Die Flammen bahnten sich laut Feuerwehr nach dem Ausbruch des Feuers im Erdgeschoss rasch ihren Weg nach oben.

"Wir haben zwölf Menschen verloren, und es könnten mehr werden", sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio in einem Interview mit dem Sender CNN. "Einige kämpfen noch immer um ihr Leben. Es ist eine furchtbare Tragödie."

Unter den Opfern sind de Blasio zufolge auch vier Kinder. Drei davon seien ein, zwei und sieben Jahre alt geworden, teilte die Polizei mit. Die Leichen eines weiteren Jungen sowie von fünf Erwachsenen konnten bislang nicht identifiziert werden.

Bericht: Gebäude war nicht brandsicher

"Wir haben heute Abend eine der schlimmsten Brandtragödien in mindestens einem Vierteljahrhundert gesehen", sagte de Blasio nach einer Besichtigung des Brandorts. "Heute Nacht wurden hier in der Bronx Familien auseinandergerissen."

Einem Bericht der "New York Times" zufolge hatte es bei dem Gebäude sechs Verstöße gegen städtische Auflagen gegeben. Dazu habe auch ein defekter Rauchmelder im Erdgeschoss gezählt. Der Backsteinbau von 1916 mit insgesamt 26 Wohnungen war demnach nicht brandsicher.

De Blasio wiederum sagte dem Radiosender WNYC, offenbar habe nichts am Zustand des Gebäudes zum Feuer beigetragen. Er mahnte Eltern, Kinder von Feuerquellen fernzuhalten.

Feuerwehr nach drei Minuten vor Ort

Mehr als 160 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren nach eigenen Angaben binnen drei Minuten vor Ort und konnte zwölf Menschen vor den Flammen retten. Rotkreuzhelfer teilten Decken aus, in einer benachbarten Schule wurde ein Notquartier eingerichtet.

Unter Tränen berichteten Überlebende, wie sie "Feuer, Feuer"-Schreie gehört hätten. Panische Bewohner des Hauses hätten sich durch den Rauch ins Freie gekämpft, mit nichts als ihrer Kleidung am Körper. In der Nacht herrschten Temperaturen bis zu minus zehn Grad Celsius.

Der Brand war der schlimmste in New York seit 1990, als in einem Klub 87 Menschen ums Leben kamen. 2007 hatte das überhitzte Kabel eines Heizgeräts ebenfalls in der Bronx ein Feuer verursacht, das zehn Menschen tötete.