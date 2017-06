Supermarkt-Installation gegen Kettengeschäfte Verfilzt und zugenäht

Zum Feierabend noch schnell Milch und Brot besorgen? Beim New Yorker Supermarkt "8 Till Late" erleben Besucher beim Griff ins Regal eine flauschige Überraschung. Die britische Künstlerin Lucy Sparrow hat auf rund 110 Quadratmetern einen kompletten Laden eingerichtet - und Bananen, Waschmittelverpackungen und alles andere aus Filz in der Auslage drapiert.

Das Sortiment umfasst rund 9000 Artikel und praktisch alles, was man früher in kleinen New Yorker Läden finden konnte. Es gibt Weißbrot oder Gläser mit Erdnussbutter und Gelee - alles aus Filz, versteht sich. Auch Pizzastücke, dicke Würste oder Brezeln und Hotdogs lassen sich weich zusammenknautschen. Es gibt eine mit Filz bezogene Kühltruhe, gefüllt mit Filz-Eis.

Sparrow: Gemeinschaftsgefühl geht mit den Läden verloren

Das Material "ruft Nostalgie bei den Menschen hervor", sagt die Künstlerin über die ungewöhnliche Ausstellung, die noch bis 30. Juni in Manhattan zu sehen ist. Also dort, wo Platz üblicherweise ein Luxusgut ist. Die Schau folgt einem ähnlichen Ansatz wie das Projekt "The Cornershop". Bei beiden sei es darum gegangen, die Debatte darüber zu beleben, was verloren gegangen ist, seit die kleinen Tante-Emma-Läden verschwunden und oft durch Kettengeschäfte ersetzt worden sind.

"Ein Gefühl für Gemeinschaft geht verloren, wenn diese Plätze verschwinden", sagte sie. Es habe mehrere Monate gedauert, all die Gegenstände herzustellen. Zum Ende hin habe sie 16 Stunden täglich entworfen, gefilzt und genäht.

Zu ihren beliebtesten Filzobjekten gehörten Würste und andere Produkte aus der Fleischtheke, teils haben sie Augen und Gesichter. "Es ist sehr süß, aber irgendwie auch grausam", sagte Sparrow. Und um ein vollständiges Bild der Läden um die Ecke zu haben, lugt zwischen manchen Filzdosen auch eine Filzkatze hervor. "Etwa 20 Menschen hatten mir gesagt, dass die Katze das wohl wichtigste Objekt der Installation ist", sagte sie. "Das musste ich dann noch anpassen."