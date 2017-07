Niagarafälle Rätsel um schwarzes Wasser gelöst

Wer zu den weltberühmten Niagarafälle an der Grenze zwischen Kanada und den USA reist, bestaunt meist die Wassermassen, lauscht dem Donnern, spaziert am Wasserlauf entlang, macht eventuell eine Bootstour oder bucht einen Helikopterflug, um das Spektakel aus der Luft zu bewundern. Millionen Touristen machen das jedes Jahr so. Den Besuchern vom vergangenen Samstag bot sich außerdem noch ein sehr ungewöhnliches Bild.

An einer Stelle des Niagara Rivers färbte sich das Wasser schwarz, außerdem hing ein fauliger Geruch in der Luft. Patrick Proctor, der Hubschrauberflüge über die Niagarafälle anbietet, machte Aufnahmen davon. Seinen Angaben zufolge war die schwarze Fläche ab dem Nachmittag für mehrere Stunden zu sehen. "Ich habe gebetet, dass es kein Ölleck war", sagte er der BBC. Es habe bedrohlich ausgesehen und furchtbar gerochen.

Inzwischen hat das Niagara Falls Water Board (NFBW) mitgeteilt, wie es dazu kommen konnte. Das "tintenschwarze Wasser" war demnach Resultat einer "routinemäßigen, notwendigen und kurzen" Aktion in einem Abwasserbecken gewesen. Man habe das Verfahren geändert, mit dem das Abwasser behandelt werde, heißt esin der Mitteilung.

Mit dem gereinigten Abwasser sei weder Öl, noch Lösemittel in den Fluss gelangt. Bei dem Gestank habe es sich wohl um normalen Abwassergeruch gehandelt. "Wir entschuldigen uns bei Anwohnern, Touristen und anderen dafür, dass wir sie in Aufregung versetzt haben." Laut der NFBW-Website wird Abwasser in sieben Schritten behandelt, bevor es gereinigt wieder in den Niagara River geleitet wird.