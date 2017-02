Lebenstraum erfüllt 99-jährige Niederländerin darf in den Knast

Man sollte meinen, mit 99 Jahren alles gesehen und erlebt zu haben. Im Leben einer Niederländerin namens Annie fehlte jedoch noch etwas: Auf ihrer sogenannten "Bucket-List", einer Wunschliste mit persönlichen Lebenszielen, stand unter anderem, dass sie einmal in ihrem Leben in einem Gefängnis sitzen wolle.

So rief die Nichte der immer noch abenteuerlustigen Frau kurzerhand bei der lokalen Polizeibehörde in Nijmegen an und bat um einen "besonderen Einsatz". Weil an diesem Tag tatsächlich nicht viel zu tun war, entschlossen sich die Beamten, die 99-Jährige vor der eigenen Haustür festzunehmen und in eine Zelle zu sperren.

Der Spaß dauerte nur wenige Minuten. Die Polizisten legten ihr Handschellen an und ließen sie anschließend wieder frei. Auf Facebook posteten die Beamten Fotos von der Aktion und kommentierten, diesen Tag werde die alte Dame nie vergessen.