Unfall in Niedersachsen Bus mit Erntehelfern umgekippt - viele Verletzte

Das Unglück geschah auf dem Weg von einem Erdbeerfeld zum anderen: An einem Kreisverkehr bei Bohmte in Niedersachsen ist ein Reisebus umgestürzt. In dem Bus saßen etwa 50 Erntehelferinnen aus Polen und Rumänien. Nach erster Zählung wurden 44 von Ihnen verletzt, sechs davon schwer.

Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge wurden insgesamt 28 der Verletzten in Krankenhäuser gebracht, vier von ihnen mit dem Rettungshubschrauber. Die genaue Zahl der Verletzten ist jedoch noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich einige Fahrgäste von der Unfallstelle entfernt, bevor die Rettungskräfte eintrafen, andere sich erst später gemeldet. Viele der Frauen sprachen kaum Deutsch, deshalb sei die Verständigung schwierig gewesen.

Defekte Bremsen könnten ein möglicher Grund für den Unfall gewesen sein, hieß es bereits kurz nach dem Unglück von Seiten der Polizei. Genaueres müsse ein Sachverständiger herausfinden.

Den Einsatzkräften bot sich ein dramatisches Bild, als sie an der Unfallstelle eintrafen. Der Bus habe quer auf der rechten Seite gelegen, schilderte Volker Köster von der Freiwilligen Feuerwehr Herringhausen: Eine Person sei eingeklemmt gewesen und musste von den Rettungskräften befreit werden. Ansonsten hätten die Opfer Prellungen, Brüche und "Traumata aller Art" davon getragen. Erst am Nachmittag wurde der Bus aufgerichtet und die Unfallstelle wieder für den Verkehrfrei gegeben.

Die Frauen waren auf dem Weg von Bad Essen zu einem Erdbeerhof in Schwagstorf. Als die Nachricht den Hof erreichte, hätten alle unter Schock gestanden, sagte Betriebsleiter Heinz Böckmann: "Alle Mitarbeiter, die aktuell helfen können, sind aufgeteilt. Wenn wir wissen, wo die Mitarbeiter sind, werden wir sie in den Krankenhäusern besuchen". Der Erdbeerhof habe außerdem Dolmetscher zur Unfallstelle geschickt. Einige der Erntehelferinnen würden bereits seit 15 Jahre für seinen Betrieb arbeiten, sagte Böckmann.