Schäden nach Hochwasser Niedersachsen stellt Millionenhilfe bereit

Die jüngsten Hochwasser in Niedersachsen haben Schäden in Millionenhöhe hinterlassen. Nun hat die Landesregierung angekündigt, finanzielle Hilfen in Höhe von 25 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Das sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Zuvor hatte die Landesregierung den Entwurf für den Nachtragshaushalt 2017 auf den Weg gebracht. Der Haushaltsausschuss könnte diesen in der kommenden Woche beraten und der Landtag danach beschließen. Dadurch wäre es möglich, zügig Mittel aus der Soforthilfe an Hochwasseropfer auszuzahlen. "Bei Bedarf des täglichen Lebens soll es schnell und unbürokratisch Hilfe geben", sagte Weil.

Ende Juli waren Teile Niedersachsen nach heftigen Regenfällen überschwemmt worden. In Wolfenbüttel war zwischenzeitlich der Katastrophenalarm ausgelöst worden. In der Universität Hildesheim richteten die Wassermassen einen Millionenschaden an. Die Aufräumarbeiten in Niedersachsen dauern teilweise noch an.