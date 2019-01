Das Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus hat rund um Weihnachten 2018 so viele Briefe wie noch nie bearbeitet. Die 35 ehrenamtlichen Mitarbeiter antworteten auf 24.146 Schreiben von Kindern aus 42 Ländern, wie der Festausschuss St. Nikolaus mitteilte.

Dies seien 1563 Briefe mehr als im Vorjahr gewesen. Die weitaus meiste Post kam wieder aus Deutschland (20.577 Briefe). Aus dem Ausland stammten die meisten Briefe aus Taiwan (1469), Frankreich (546) und Russland (357).

Seit Jahren schreiben Kinder aus aller Welt "An den Nikolaus" in dem kleinen Ort. Das Postamt ist in einer alten Schule untergebracht und öffnet jedes Jahr vom 5. bis 24. Dezember. Bundesweit gibt es insgesamt sieben Weihnachtspostämter.

840 Einwohner, Tausende Briefe

In dem 840-Einwohner-Ort St. Nikolaus werden seit mehr als 50 Jahren Wünsche, Bilder und Gedichte beantwortet. Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Der nahe der französischen Grenze gelegene Ortsteil der Gemeinde Großrosseln ist den Organisatoren zufolge in der Bundesrepublik der einzige Ort mit diesem Namen.

Bereits Anfang Dezember hatte das Nikolauspostamt verraten, was sich in einem Großteil der Briefe verbirgt: der Wunsch nach einem Smartphone. Das jedenfalls stehe auf den eingesandten Wunschzetteln immer häufiger ganz oben auf der Liste, hieß es damals.

Kinder ab etwa zehn Jahren schrieben oft auch das exakte Modell auf, das sie gerne hätten, sagte Sabine Gerecke, die Leiterin der dortigen Kinderbriefaktion. Jüngere dagegen formulierten sinngemäß oft: "Egal welches, Hauptsache ich habe mal eines." Beim Antworten arbeite der Nikolaus aber nicht digital, er verzichte auf E-Mails. "Der Nikolaus ist noch sehr altmodisch", sagte Gerecke. Er freue sich selbst über jeden Brief. "Das hat ein anderes Flair, als wenn ein E-Mail-Fach aufblinkt."