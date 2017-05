Norddeich und Norddeich Busfahrer verfährt sich mit Schulklasse um Hunderte Kilometer

Eine Schulklasse aus Hessen hat ihre Klassenfahrt mit einer Hunderte Kilometer weiten Irrfahrt begonnen: Der Busfahrer verwechselte Norddeich in Niedersachsen mit Norddeich in Schleswig-Holstein.

Wegen der Verwechslung verpassten die mehr als 50 Schüler und ihre Lehrer aus Wiesbaden die letzte Fähre, die an diesem Tag vom niedersächsischen Norddeich aus zur Insel Juist gestartet sei, sagte der Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes beim Ortsverband Hage-Großheide, Bernhard Tapper.

"Es gab ein kleines Navigationsproblem", sagte Tapper. Die beiden gleichnamigen Orte sind mehr als 300 Kilometer voneinander entfernt. Weil der Irrtum spät auffiel, kamen die Schüler erst gegen Abend im niedersächsischen Norddeich an.

Nachdem die Lehrer dort Hilfe gesucht hatten, bot das Gymnasium im nahe gelegenen Norden in Ostfriesland schließlich seine Turnhalle als Unterkunft an. Das Rote Kreuz brachte Feldbetten und Decken. Die Schüler der siebten Klasse bauten dann zusammen mit den Helfern die 60 Betten auf.

"Die Kinder waren super drauf. Sie haben in der Halle Fußball und Frisbee gespielt", sagte Tapper. Einen Tag später kamen dann alle wohlbehalten an ihrem Reiseziel Juist an, wie Annette ter Veen sagte, die Hausleiterin des Seeferienheims auf der Insel.