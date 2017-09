Nordrhein-Westfalen Busunfall bei Tecklenburg - ein Todesopfer

Bei einem Busunfall im nordrhein-westfälischen Tecklenburg ist ein Mensch getötet worden. Viele weitere Insassen wurden verletzt, teilte die Leitstelle der Kreispolizei Steinfurt mit. Bis zu 20 Menschen wurden demnach mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Weitere Menschen trugen leichtere Verletzungen davon.

Der offenbar vollbesetzte Bus war den Angaben zufolge gegen 10.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von einer Landstraße in Tecklenburg abgekommen und umgekippt. Unklar war zunächst die Identität des Todesopfers, dessen Leichnam am frühen Sonntagnachmittag noch nicht geborgen war. Auch die Gesamtzahl der Insassen in dem verunglückten Bus war zunächst nicht bekannt.