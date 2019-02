Nordrhein-Westfalen Drei Tote bei Wohnhausbrand im Sauerland

Im sauerländischen Arnsberg in Nordrhein-Westfalen sind mindestens drei Menschen durch ein Feuer ums Leben gekommen. Das Feuer habe aus dem ersten Obergeschoss auf das Dach übergriffen, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochnachmittag. Der Einsatz im Bereich des Bahnhofs dauere noch an.

Bei einem ähnlichen Brandgeschehen waren vor wenigen Tagen im pfälzischen Lambrecht fünf Personen gestorben. Laut einer ersten Einschätzung durch einen Sachverständigen soll der Brand in diesem Fall durch Tabakreste im Müll ausgelöst worden sein.

Vom Hausmüll aus habe sich das Feuer in die Dachgeschosswohnung ausgebreitet, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen mit. Die Tabakreste seien unsachgemäß entsorgt worden. Hinweise auf einen technischen Defekt habe es keine gegeben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt, Hubert Ströber, in Frankenthal.

Das ausführliche Gutachten des Sachverständigen liege noch nicht vor. Bei dem Brand in der Nacht auf vergangenen Freitag waren drei Männer im Alter zwischen 43 und 54 Jahren sowie zwei 54-jährige Frauen ums Leben gekommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei allen Toten um polnische Staatsbürger handelt.

DPA Ausgebranntes Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in Lambrecht

Es gab in der Vergangenheit mehrfach Wohnungsbrände, die bundesweit für Aufsehen sorgten: