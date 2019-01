Nach der Havarie eines Frachters in der Nordsee ist an der niederländischen Wattenmeer-Insel Schiermonnikoog ein Sack mit einem gefährlichen Pulver angespült worden.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Stoff aus der Gruppe der Peroxide, meldeten die Behörden der Provinz Friesland. Die Substanz werde nun untersucht. In dem Sack seien etwa 25 Kilo Puder. Tests sollen ergeben, um welchen Stoff es sich handelt.

Die "MSC Zoe" hatte am Dienstag etwa 270 Container verloren. Die niederländische Küstenwache geht davon aus, dass drei Container organisches Peroxid enthalten. Nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven soll in mindestens einem das Gefahrgut Dibenzoylperoxid gewesen sein, das in der Kunststoffproduktion eingesetzt werde.

Dibenzoylperoxid dient zur Härtung von Harzen oder als Bleichmittel für Öle, Fette und Wachse. Es wird meist in Pasten- oder Pulverform verkauft und kann im Extremfall bei großer Hitze explodieren.

Die Behörden riefen Strandbesucher zur Vorsicht auf. Sie sollten sich von dem Stoff fernhalten. "Keinesfalls offene Container oder freigesetzte Stoffe berühren", warnte der Landkreis Leer. "Sollten Sie einen Container entdecken, bitte umgehend der Rettungsleitstelle, Telefon 112, melden."

Für die Insel Borkum wurde am Mittwochabend eine Warnmeldung abgesetzt. An vielen Stränden der niederländischen Wattenmeer-Inseln wurden inzwischen Inhalte der Container angespült, darunter viel Plastik und Verpackungsmaterial.

Zusammen mit der Reederei wollte das Havariekommando einen Bergungsplan erarbeiten. An den Stränden der Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland landeten nach Angaben der niederländischen Küstenwache mehr als 20 Container angespült.

Die Reederei der "MSC Zoe" lässt mit Spezialschiffen nach den Containern suchen. Die Schiffe sind mit Sonar ausgerüstet. Ein Bergungsunternehmen sei mit der Suche beauftragt worden, teilte die MSC Reederei mit Sitz in Genf mit. Das Unternehmen solle auch die Säuberung der Strände koordinieren.

Schwimmende Container sind Risiko für den Schiffsverkehr

Auch für den Schiffsverkehr stellen die Container ein Risiko dar. "In der Nacht war das Ems-Fahrwasser westlich von Borkum vorübergehend gesperrt", sagte ein Sprecher des Havariekommandos. So sollte verhindert werden, dass Schiffe im Wasser treibende Container rammen.

Der Frachter hatte die Container am Dienstag auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See verloren.