Obduktion Wohnhausbrand in Nürnberg - Opfer starben an Rauchvergiftung

Die Frau und ihre vier Kinder, die bei dem Feuer in einem Einfamilienhaus in Nürnberg ums Leben kamen, sind offenbar an einer Rauchvergiftung gestorben. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar.