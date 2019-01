Oberhausen Zwei Frauen sterben bei Brand in Gartenlaube

In einer Laube in Nordrhein-Westfalen ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen wurden bei dem Brand in Oberhausen getötet.

Die Identität der Toten ist laut Polizei noch nicht geklärt. Es werde aber vermutet, dass es sich bei den beiden Frauen um eine Bewohnerin des benachbarten Mehrfamilienhauses sowie deren Mutter handeln könne, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Mann wurde bei dem Brand verletzt. Er liegt laut Angaben eines Feuerwehrsprechers auf der Intensivstation eines Krankenhauses und ist nicht vernehmungsfähig.

Wie es zu dem Brand kam. ist noch unklar. Die Polizei geht aber derzeit von einem Unglücksfall aus. Das Gartenhaus gehört zu einem Haus, in dem drei Familien wohnen. Das größere Gebäude blieb aber von den Flammen verschont.

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Als sie eintraf, stand schon die ganze Gartenhütte in Flammen. Die Löscharbeiten hätten zunächst nur aus sicherer Entfernung durchgeführt werden können, da vor dem Gartenhaus Propangasflaschen gestanden und deren Stichflammen ein Näherkommen unmöglich gemacht hätten, teilte die Feuerwehr mit. Die Rettungskräfte hätten danach nur noch den Tod der beiden Frauen feststellen können.