Unfall in Österreich Skifahrerin stürzt aus Sessellift auf Auto

Ein Paar aus Ungarn ist in Österreich aus einem Sessellift gestürzt. Während der Mann in einem Sicherheitsnetz landete, fiel die Frau sieben Meter in die Tiefe und durchschlug die Windschutzscheibe eines Autos.

Die 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt: Sie erlitt viele Knochenbrüche, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie der ORF unter Berufung auf die steirische Alpinpolizei berichtete.

Demnach hatte das Paar aus Ungarn aus unerfindlichen Gründen den Sicherheitsbügel des Vierersessellifts geöffnet. Daraufhin stürzten beide in die Tiefe. Der Fahrer des Wagens sei durch die Splitter leicht verletzt worden, heißt es in dem Bericht. Die Polizei überprüfe derzeit den genauen Unfallhergang.