Oktoberfest in München eröffnet O'zapft is, regnen tut's, sicher woll' ma's

Das Wetter lässt noch zu wünschen übrig beim diesjährigen Oktoberfest: Es regnet auf der Münchner Theresienwiese. Miese Stimmung? Keineswegs. Die Regenjacken über die Tracht gezogen strömen hunderte Besucher seit den frühen Morgenstunden auf das Festgelände.

Noch vor der Öffnung der Bierzelte hatten sich vor deren Eingängen erste Warteschlangen gebildet, um die besten Plätze zu sichern. Um Punkt 12 Uhr hieß es dann zum 183. Mal: "O'zapft is". Mit nur zwei Schlägen zapfte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass Bier an. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) erhielt wie üblich die erste Maß Bier. Die kostet in diesem Jahr 10,40 Euro.

"Auf eine friedliche Wiesn!", rief Reiter und thematisierte damit gleich auch unter welchen besonderen Bedingungen die Veranstaltung in diesem Jahr stattfindet. Seit den Anschlägen von Würzburg und Ansbach sowie dem Amoklauf von München ist die Sorge noch größer, dass die von Millionen Menschen aus dem In- und Ausland besuchte Großveranstaltung Ziel eines Attentats werden könnte.

Die Sicherheit rund um das Gelände wurde verschärft: Mehr Polizisten, mehr Videokameras und mehr Ordnungskräfte sind im Einsatz. Vor den Zugängen des Festgeländes müssen die Oktoberfest-Besucher strenge Kontrollen über sich ergehen lassen. Sie laufen bisher reibungslos und zügig, wie der "Bayrische Rundfunk" (BR) berichtet.

Vom neuen Rucksackverbot hatten die meisten Besucher offensichtlich gehört und ihre Taschen zuhause gelassen. Auch die Musiker in Tracht müssen am Wiesn-Eingang ihr Gepäck kontrollieren lassen.

Eine besondere Bedrohungssituation sieht Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) laut BR jedoch nicht. Die Lage habe sich nicht verändert, sagte er mit Blick auf die abstrakte Terrorgefahr. Seine größte Angst: Das Wetter. Auch von Seiten der Polizei gebe es keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung, sagte Polizeivizepräsident Werber Feiler.

Rund sechs Millionen Besucher werden bis zum 3. Oktober beim größten Volksfest der Welt erwartet. Wirte und Schausteller teilen sich die Theresienwiese dieses Mal mit den Bauern, es gibt deshalb nur eine sogenannte kleine Wiesn: Denn im Südteil des Festgeländes findet in der ersten Wiesn-Woche das Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF) statt.