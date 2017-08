Onlinedating im Alter Wie späte Liebe funktioniert

Und die Liebe? Was ist mit der Liebe? Für Monika aus München kam sie als Mail. "Ich finde Ihr Bild sympathisch", schrieb Günter. "Wie können Sie mein Bild sympathisch finden, wenn es gepixelt ist?", antwortete sie.

Sie war jetzt schon eine ganze Weile bei Parship, der Onlinedating-Seite, bei der Fotos erst sichtbar werden, wenn man es dem anderen freigibt. Jetzt also Günter. Sie liest in seinem Profil: Schaut gern ins Gebirge, liebt Volksmusik und Kabarett. Alles schrecklich, dachte sie. Sie mochte Philosophie, Kunst, Reisen. Sie hatte sowieso schon die Hoffnung so gut wie aufgegeben mit 68, dachte, sie könnte sich ohnehin niemandem mehr zeigen im Badeanzug. Las dann doch weiter, sah sein Bild und entdecke hinter dem Motorradhelm zwei strahlende Augen.

Als er ihr geschrieben hatte, war er gerade aus dem Wirtshaus gekommen. Seine Frau ist seit zehn Jahren verstorben, und die drei geschiedenen Frauen vom Stammtisch hatten wieder nicht reagiert auf seine Offerten. Also hatte er spontan genug vom Alleinsein, setzte sich an den Rechner, googelte "Partnersuche", legte sein Profil kurz an und fand Monika, noch am selben Abend.

Liebe im Alter, gefunden im Internet: Geht das überhaupt?

