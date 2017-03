Ostfriesland Polizei stoppt Frau mit fünf Promille am Steuer

Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 59-Jährige am Sonntagnachmittag in Moormerland im Landkreis Leer in eine Verkehrskontrolle. Beim Pusten sei "eine absolute Fahruntüchtigkeit" festgestellt worden. Darauf hätten die Polizisten bei der Frau aus Offenbach auch eine Blutprobe veranlasst, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wie die "Ostfriesen-Zeitung" unter Berufung auf die Polizei berichtete, soll die Fahrerin weder wegen ihrer Fahrweise aufgefallen sein, noch einen Unfall verursacht haben.