Protzresidenz von kolumbischem Drogenbaron Villa von Pablo Escobar gesprengt

Das letzte Domizil des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar in Medellín ist gesprengt worden. Die acht Stockwerke des Gebäudes stürzten am Mittag in sich zusammen. Mehr als 1500 Menschen verfolgten vor Ort die Zerstörung dieses Symbols der lateinamerikanischen Drogenkriminalität - darunter auch Opfer Escobars.

Das weiße, bunkerähnliche Gebäude mit dem Namen Mónaco war letzte Domizil des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar. Bereits vor knapp einem Jahr hatten die Behörden entschieden, das in den vergangenen Jahren ziemlich heruntergekommene Anwesen in Escobars Heimatstadt dem Erdboden gleichzumachen. Gut 25 Jahre nach Escobars Tod ist es nun verschwunden.

Mit der Sprengung wollen die Behörden auch die Erinnerungskultur um den Drogenboss eindämmen, der von den einen verachtet und den anderen immer noch verehrt wird. Denn Escobar war zwar über Jahre hinweg einer der meistgesuchten Kriminellen Südamerikas, doch viele sahen in dem Kopf des für Kokaingeschäfte bekannten Medellín-Kartells auch einen Wohltäter für die Menschen in kolumbianischen Elendsvierteln. Etliche Menschen verdienten auch an den kriminellen Geschäften des Drogenkartells. Escobar-Anhänger und Touristen pilgerten bis zuletzt regelmäßig zu dem markanten Gebäude.

Sanierung hätte knapp zehn Millionen Euro gekostet

Eine Sanierung des ehemaligen Luxus-Domizils hätte umgerechnet knapp zehn Millionen Euro gekostet und das umstrittene Symbol wäre geblieben. Die Stadtverwaltung will nun an der Stelle, an der bislang die Villa stand, einen 5000 Quadratmeter großen öffentlichen Park zu Ehren der Zehntausenden Drogentoten und Opfern von Escobars Kartell einrichten.

Manuel Villa, der sich bei der Stadtverwaltung um den Abriss kümmert, hatte das Mónaco genannte Anwesen im Dezember als "Anti-Symbol" bezeichnet. Die Kinder in Medellín sollten sich künftig nicht mehr wünschen, "dass sie Pablo Escobar werden wollen, wenn sie groß sind", sagte er. Bürgermeister Federico Gutiérrez sprach von einem "Symbol der Illegalität" gesprochen. Das Mónaco im schicken Viertel El Poblado trug bis zuletzt die Spuren eines Autobombenanschlags des mit Escobar verfeindeten Cali-Kartells im Jahr 1988.

Escobar und das Medellín-Kartell hatten in den Achtzigerjahren den internationalen Kokain-Schmuggel kontrolliert und waren für den Tod Tausender Menschen verantwortlich. Allein von September bis Dezember 1989 hatte Escobar Hunderte Autobomben zünden lassen. Jahrelang bestimmte die Gewalt seines Drogenkartells das öffentliche Leben in Kolumbien.

Zuletzt lebte der Kriminelle, der jahrelang auf der "Forbes"-Liste der reichsten Menschen weltweit stand, im Mónaco. Escobar war im Dezember 1993 im Alter von 44 Jahren von einer kolumbianischen Spezialeinheit auf dem Dach eines Wohnhauses erschossen worden.