Jahrmärkte in den USA Rodeo, Candy-Shops und Dixi-Klos

Ein alternder Karussellbetreiber steht vor seinem Wohnwagen, eine junge Frau wird beim Rodeo zur Königin gekürt, Kinder mit geschminkten Gesichtern trinken aus großen Plastikbechern. Die amerikanische Fotografin Pamela Littky hat sie alle für ihren Bildband "American Fair" abgelichtet. Littky fuhr Tausende Kilometer durch das Land, um die Veranstaltungen zu besuchen, die längst zur US-Folklore gehören.

Insgesamt besuchte Littky 32 Jahrmärkte in 15 Bundesstaaten: "Sie finden überall in Amerika statt - egal, ob auf dem Land oder in der Stadt", sagt sie. Und alle gleichen sich ein wenig - mit ihren blinkenden Fahrgeschäften, kunterbunten Süßigkeitsbuden und traditionsreichen Wettbewerben wie Rodeos oder Misswahlen.

Littky sieht die Jahrmärkte als ein Ausdruck der Vielfalt des Landes: Menschen unterschiedlicher Schichten und Hintergründe, Alte und Junge, treffen sich, um Spaß zu haben.

"Ich bin schon als Kind dorthin gegangen, und es ist faszinierend, wie wenig sie sich gewandelt haben", sagt Littky über die Jahrmärkte. In ihrem Wesen seien die Veranstaltungen seit Jahrzehnten unverändert. "Sie gehören zu den beständigsten Traditionen Amerikas. Ich finde es ermutigend, wie sie zum größten Teil unberührt von der Spaltung zu sein scheinen, die es in unserem Land gibt."

Auch wenn die Jahrmärkte mittlerweile an Beliebtheit eingebüßt hätten, würden sie für viele Gemeinden noch immer zu den Höhepunkten des Jahres gehören, so Littky.

Selbst verbrachte die Fotografin die meiste Zeit ihres Erwachsenenlebens in Los Angeles. In der Stadt vermisse sie echtes Verbundenheitsgefühl, sagt Littky. In den Jahrmärkten fand sie genau das: Einen Ort, an dem die Bewohner ihren Zusammenhalt feiern können.